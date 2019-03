Así fue el tórrido romance entre Emilio Azcárraga Milmo y Silvia Pinal

REDACCIÓN 05/03/2019 01:59 p.m.

Hace unos días se estrenó la esperada bioserie de la primera actriz Silvia Pinal y en ella se están revelando etapas desconocidas de su vida familiar y amorosa.

De acuerdo a Unión Puebla, Emilio Azcárraga Milmo, quien fuera el dueño de Televisa, fue uno de los grandes amores de Silvia Pinal.

Recordemos que en la serie de "Silvia Pinal Frente a Ti" se muestra la intensidad del amor entre estas dos personalidades.

El romance parecía ir viento en popa pero la relación terminó abruptamente cuando el empresario le avisó a 'La Pinal' que se casaría con Pamela de Surmont, una mujer francesa que le había presentado su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

"De pronto apareció la novia de Francia y me dijo que se iba a casar. Yo dije, ´¿por qué?´ Yo no lo entendía, pero bueno, después que pasó el tiempo lo entendí. Entendí que el papá necesitaba ciertas uniones con el país, con Francia. No acabé de rascar porque no me interesó. Me dolía, me dolió mucho"

CONOCE QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE "SILVIA PINAL, FRENTE A TI"

Entre las memorias de Silvia destaca que se decían de "pato" de cariño y que cantaban canciones de amor. "Yo le cantaba, porque le gustaba que cantara yo", contó. "Son recuerdos muy bonitos".

Se dice que la familia Azcárraga Milmo desaprobaba la relación de su hijo con la actriz ya que era una mujer divorciada y tenía una hija (Sylvia Pasquel). "No es que pensaba que se fuera a casar conmigo, pero sí que seguiría siendo mi novio".

Sin embargo, nunca formalizaron, pues Silvia no era de alcurnia, eso lo menciona ella en su bioserie.

"El Tigre", como se le conocía a Emilio Azcárraga Milmo, sí amó a Silvia Pinal.

Cabe señalar que el empresario se casó en cuatro ocasiones. Entre sus amores conocidos están: Regina Shondube Almada, Pamela de Surmont, Nadine Jean, Paula Cusi y Adriana Abascal, ésta última fue Miss México.

Azcárraga Milmo nació el 6 de septiembre de 1930 y murió el 16 de abril de 1997 a causa de cáncer de páncreas.

En la serie de Silvia Pinal el actor Harry Geithner interpreta a Azcárraga Milmo.

