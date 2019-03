Como toda una guerrera, Emilia Clarke grabó "Game of Thrones" con esta terrible enfermedad

REDACCIÓN 21/03/2019 09:45 p.m.

Tráilers, posters y dinámicas están creando gran expectativa sobre la última temporada de "Game of Thrones" y conforme pasan los días para su estreno se van revelando íntimos detalles de la serie y sus personajes. Ahora Emilia Clarke revela el "infierno" que sufrió durante el rodaje del show de HBO a causa de una enfermedad que pudo costarle la vida.

Emilia Clarke, la actriz que encarna a la poderosa Daenerys Targaryen en "Game of Thrones", describió en detalle su larga batalla con dos aneurismas al cerebro durante la filmación de la serie, un problema que pudo costarle la vida pero que superó como toda una guerrera sin afectar su personaje.

Por medio de una carta abierta en The New Yorker, Clarke explicó que luego de las grabaciones en las que participó comenzó a sentir dolores de cabeza frecuentes intensos que le impedían llevar a cabo sus actividades cotidianas.

MEDICAMENTOS QUE PODRÍAN CAUSAR PÉRDIDA DE CABELLO

EMILIA CLARKE PUDO PERDER LA VIDA POR ANEURISMA CEBRAL: ¿QUÉ ES?

¿Qué es un aneurisma? Al respecto, información de Mayo Clinic indica que un aneurisma cerebral es una dilatación o protuberancia en un vaso sanguíneo ubicado en el cerebro y que, al observarlo con los estudios correspondientes, muestra el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo.

Dos intervenciones quirúrgicas. Al sentir ese dolor de cabeza intenso, la actriz decidió acudir de inmediato al médico quien encontró un primer aneurisma que la llevó a someterse a una cirugía cerebral inmediata.

Tiempo después los médicos detectarían un segundo auneurisma que la condujo a una segunda operación la cual no resultó tan exitosa como la primera y los médicos tuvieron que intervenirla nuevamente; significó una recuperación más complicada para Clarke, quien recuerda:

Durante el primer día de rodaje de la segunda temporada en el set de Dubrovnik, no paraba de repetirme Estoy bien, estoy en mis veinte, estoy bien. Me lancé al trabajo. Pero después de ese primer día de rodaje, difícilmente conseguí llegar al hotel antes de colapsar de agotamiento. En el set no perdí el ritmo un segundo, pero fue muy difícil. La segunda temporada es la peor. No sé lo que estaba haciendo Daenerys. Si soy completamente sincera, durante cada minuto de cada día pensaba que iba a morir.

LOS SÍNTOMAS DE ANEURISMA



Síntomas de aneurisma. Los signos y síntomas más frecuentes de aneurisma son:

Dolor de cabeza intenso y repentino

Náuseas y vómitos

Rigidez en el cuello

Visión doble o borrosa

Sensibilidad a la luz

Convulsiones

Caída del párpado

Confusión

Pérdida del conocimiento.

Causas de aneurisma. Los aneurismas pueden ser congénitos o hereditarios.

Aunque las causas exactas de los aneurismas cerebrales son aún desconocidas, hay una variedad de factores de riesgo que deberán considerarse como la edad avanzada, el tabaquismo, hipertensión, abuso de drogas, consumo de alcohol excesivo y estrés.

¿EL MAYOR RIESGO?

Rotura de aneurisma. Las complicaciones luego de la rotura de un aneurisma son: nuevo sangrado, hidrocefalia, vasoespasmo e hiponatremia.

Peligro mortal. Los mayores peligros de desarrollar un aneurisma cerebral es la rotura del mismo que puede generar pérdida de conocimiento o hasta la muerte.

También te sugerimos: Aneurisma cerebral, un mal silencioso que causa derrames

Actualmente Clarke se encuentra estable y motivada por la nueva temporada de la popular saga e invita a mantener la esperanza y luchar cada día por una salud óptima.

via GIPHY

Más información de Salud y Bienestar en Sumedico.com



an

LEA TAMBIEN ¡Fuera tabús! Todo lo que debes saber de la copa menstrual Tallas, marcas aprobadas y lo más importante cómo se usa, todo lo que debes saber si piensa probar la copa menstrual

LEA TAMBIEN Carlos Rivera y Sebastián Yatra, los nuevos embajadores del Papa Francisco Carlos rivera presume su visita a Italia pero su mejor regalo fue ser nombrado embajador del Papa