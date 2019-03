Lady Gaga anuncia su "embarazo" y todos se preguntan si es de Bradley Cooper

REDACCIÓN 13/03/2019 11:17 a.m.

Hace unos días surgió un rumor en redes sociales donde usuarios apuntaban que la cantante Lady Gaga estaba embarazada.

De acuerdo a Publimetro, la cantante Lady Gaga decidió romper el silencio y hablar del tema.

Mediante un contundente mensaje Lady Gaga respondió en su cuenta de Twitter y terminar con los rumores.

Y es que supuestamente, la intérprete de 32 años habría contado en la fiesta después de la entrega de premios Óscar que estaba embarazada.

Con esto, la estadounidense negó su supuesto embarazo y anunció que está trabajando en un nuevo proyecto musical, lo que parece ser su nuevo álbum.

Lady Gaga tiene cinco álbumes de estudio: The Fame (2008); Born this way (2011); Artpop (2013); Cheek to Cheek con Tony Bennett (2014); Joanne (2016).

