Sigue la desbanda en el PRI; ahora en Durango militantes se van a Morena

El PRI sufrió un descalabro más, este fin de semana varios de sus militantes en Durango decidieron abandonar el partido para unirse a las filas de Morena.

La primera ruptura con el PRI la hizo Héctor Vela Valenzuela, ex diputado y ex secretario de Educación del Estado; este personaje fue la punta de lanza, ya que de ahí vinieron la salida de Juan Ávalos Méndez, ex diputado local, y Ulises Adame, ex legislador local lerdense.

Entre las perdidas más dolorosas para el tricolor se encuentra Otniel García Navarro, diputado federal y ex diputado local, así como Marina Vitela, también con carrera legislativa, ambos anunciaron la semana pasada su salida de las filas priistas, se sumaron a la coalición PES, Morena y PT, con miras a convertirse en la fórmula al Senado de estas fuerzas políticas. Maribel Aguilera de Los Llanos, José Ángel Beltrán de la región de Las Quebradas, entre otros, también advierten esta ruta que va empobreciendo al PRI.

Sumado a esta lista se encuentra la renuncia a la candidatura por el Distrito II local por parte de la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, quien era el brazo más fuerte que tenía el partido en esa localidad, y que habría garantizado cuando menos la victoria en la Comarca Lagunera. La también ex senadora, además de poder económico, goza de gran penetración política en su zona.

Por si fuera poco, se prevé que el ex candidato a la gubernatura, Esteban Villegas Villarreal, quien fue derrotado en la pasada elección y hoy no ha logrado la aceptación de los sectores para convertirse en candidato a diputado local. Este personaje tiene abierta la puerta en Morena.

De esta desbanda tiene mucho que ver la forma en que el dirigente estatal del partido, Luis Enrique Benítez ha roto acuerdos.

Esta crisis le puede salir muy caro al PRI por diversos factores; no la tiene fácil, al ser oposición después de muchos años de haber tenido poder; su debilidad de cuadros se ha hecho severa; hay un acaparamiento para favorecer a un pequeño grupo; además de que el candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, no ha permeado en la clase política priísta de Durango.

El PRI duranguense una vez más enfrentará el rescoldo que dejó la pasada administración, que aún tiene abiertos varios expedientes a causa de un presunto desvío millonario de recursos que se habrían realizado en la pasada administración bajo el mando del priista Jorge Herrera Caldera.













Con información de El Financiero





