Newson vs Cox por gubernatura de California; pierde latino

REDACCIÓN 07/06/2018 08:50 a.m.

El demócrata Gavin Newsom y el republicano John Cox se verán las caras en las elecciones a gobernador de California en noviembre próximo tras ser los dos candidatos más votados en las primarias del estado de EEUU, que se celebraron hoy y que dejaron fuera al exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa.

Las proyecciones de los medios dan como vencedor con el 34,3 % a Newsom, vicegobernador de California desde 2011 y alcalde de San Francisco de 2004 a 2011.

"Esta es solo la primera mitad del calendario electoral, pero gracias a ustedes el marcador al descanso parece muy prometedor y el equipo completo está ganando a lo grande", afirmó un contento Newsom ante sus simpatizantes reunidos en San Francisco.

Toda la atención giraba en torno a quién sería su rival para las elecciones del próximo 6 de noviembre, un puesto con el que finalmente se hizo el empresario republicano John Cox (26,1 %) al quedar claramente por delante del demócrata de origen latino Villaraigosa (11,6 %).

Cox tiene el respaldo público del presidente de EEUU, Donald Trump, quien hoy publicó un mensaje en Twitter asegurando que el republicano "marcaría una gran diferencia" como gobernador.

Great night for Republicans! Congratulations to John Cox on a really big number in California. He can win. Even Fake News CNN said the Trump impact was really big, much bigger than they ever thought possible. So much for the big Blue Wave, it may be a big Red Wave. Working hard!