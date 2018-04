ENTRAMPE DE DECLARACIONES

Mikel quiere debates previos con Sheinbaum y Barrales

Barrales insiste en que su rival en la CDMX es AMLO y no Sheinbaum, quien califica de absurda la idea de que AMLO volvería a gobernar la capital

REDACCIÓN 03/04/2018 04:50 p.m.

Quiere contrastar ideas antes de los encuentros formales. (Especial).

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, hizo un llamado a sus competidoras a sostener un debate para contrastar ideas y propuestas de campaña, antes de los encuentros formales organizados por las autoridades electorales.

Nuevo Aeropuerto, un barril sin fondo: Sheinbaum

Además, el abanderado priista planteó una reforma total de las agencias del Ministerio Público para humanizar el trato a víctimas de la delincuencia.

Afirmó que el eje central de su plan de seguridad pública y justicia será la atención a las víctimas y que ésta tiene que ser cada vez más especializada, pues los problemas públicos no son de recursos, son de voluntad y capacidad para solucionar los delitos.

Ante integrantes de 17 familias que han sido víctimas de la delincuencia y líderes de asociaciones civiles que atienden a personas agraviadas, ofreció desburocratizar instituciones como el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas (Capea) y el Ministerio Público.

A su vez, l a candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refirió que el nuevo aeropuerto no es viable por asuntos financieros y técnicos, además implica cerrar la terminal actual; "es un pésimo negocio para la Ciudad de México".

"No solamente el tema de cuánto está costando, sino que es un aeropuerto que costará muchísimo dinero en su mantenimiento, a un barril sin fondo mantener las pistas cuando hay hundimiento en la Ciudad de México", apuntó.

Cuestionada sobre la relación que tendría con Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum calificó como "absurdo" pensar que AMLO gobernará la Ciudad de México y dijo que ella cuenta con su propia trayectoria.

Secuestran a hermana de aspirante a alcalde en Tecámac

"Yo voy a gobernar la Ciudad de México, López Obrador va a tener mucho trabajo siendo presidente y sería absurdo pensar que yo sólo ejecutaría sus decisiones", yo tengo mi propia historia y mi trayectoria, lo importante es que vamos a ganar", indicó.

La morenista buscará ahorrar 25 mil millones de pesos anuales a través de programa de austeridad republicana.

La aspirante indicó que con esos recursos se fortalecerán los programas sociales, ampliará la educación y la salud y se invertirá en infraestructura.

También en entrevista matutina, la aspirante de "Por la CDMX al Frente", Alejandra Barrales, insistió en que su adversario en la contienda no es Sheinbaum, sino el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador.

"Sin duda, el adversario aquí es lo que representa Morena, mi competencia es Andrés Manuel. Estoy en espera de que él venga a meterse aquí a hacer campaña. Lo que la sostiene es el nombre de Andrés Manuel", dijo en entrevista para Once Noticias con Javier Solórzano.

La perredista añadió que en su historia de vida ha crecido "a partir de las posibilidades y no de las probabilidades, no entres en la política, no vas a tener éxito profesional. Me hicieron una serie de afirmaciones de pocas probabilidades. Hoy es real que hay una posibilidad de estar disputando de manera seria la Jefatura de Gobierno, y hoy la moneda está en el aire", consideró.

LEA TAMBIEN IEEM anuncia fecha límite para entrega plataformas electorales Asimismo, únicamente 17 ciudadanos tendrían la posibilidad de acceder al registro al haber reunido el número de firmas que exige la ley

LEA TAMBIEN Líder de taxistas anómalos, postulado por Morena En el gremio hay cerca de 150 taxistas,quienes pagan una cuota de 100 pesos al mes para trabajar sin permiso

ams