Lorena Osornio, la única candidata independiente por la CDMX

Es nuera de la ex diputada local por el PRI y líder de comerciantes ambulantes Alejandra Barrios

SHARENII GUZMÁN 14/03/2018 09:15 p.m.

Lorena Osornio (Especial)

Este miércoles Lorena Osornio Elizondo fue notificada de manera oficial sobre el aval del Instituto Electoral de la Ciudad de México para contender como candidata independiente a la Jefatura de Gobierno; ya entregó su plataforma electora, la cual fue aprobada. Su registro lo realizará entre el 17 al 19 de marzo. Se dice "harta" de la clase política que tenemos.

Mientras, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó que Xavier González Zirión, Hugo Rodríguez Barroso, Pedro Pablo de Antuñano, Rafael Pontón, Ana Lucía Riojas, Christian Eduardo Vázquez, Rocío Artemisa Montes y José Luis Luege no cumplieron con el porcentaje de firmas de apoyo requerido por el organismo electoral.

Lorena Osornio fue la única aspirante a una candidatura independiente para jefa de Gobierno de la capital del país que rebasó las 74 mil firmas solicitadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Es nuera de la ex diputada local por el PRI y líder de comerciantes ambulantes Alejandra Barrios, quien ha ejercido un control férreo de buena parte del ambulantaje de la capital de la República. Por un zafarrancho en calles del centro, en el que fue asesinado el esposo de una dirigente rival, fue investigada por la Procuraduría General de Justicia.

Osornio asegura que cada quien tiene su carrera política.

"Este trabajo es mío y de mi equipo. Ella es mi suegra. La quiero y respeto. Cada quien tiene su ideal y lucha desde su trinchera para hacer una mejor ciudad".

Agrega que en la campaña tratarán de vincularla con el PRI por el hecho de que su suegra es militante de ese partido. Sin embargo, asegura que eso será para desprestigiarla.

"Espero que con lo que hemos realizado hasta el momento podamos demostrar que no es lo que se dice", expresa Osornio Elizondo.

La aspirante es dirigente de la asociación civil Foro Nacional de Justicia y Equidad Social y buscó la candidatura independiente a la delegación Cuauhtémoc en 2015; en 2016 fue aspirante, también sin partido, a la Asamblea Constituyente.

"Somos muchos los que creemos que podemos cambiar la historia de nuestra ciudad, donde todos los ciudadanos podemos hacer una revolución independiente", señala en entrevista con La Silla Rota.

Este 2018 Lorena está dispuesta a convencer a ese 47 por ciento de ciudadanos que no sale a votar para que este 1 de julio decida el rumbo de la ciudad.

"Hay más opciones, no solo existen los partidos políticos. Esta es mi tercera candidatura. He luchado para llegar a este espacio. Es un momento histórico en la Ciudad de México, donde una candidata sin partido ha llegado (a la campaña)".

Agradece a las miles de personas que le brindaron el apoyo ciudadano, a todos aquellos que salieron a la calle con ella, a los que le dieron un vaso con agua, que la invitaron a su mesa y la defendieron de incidentes como asaltos. "Soy la voz de esos ciudadanos que decidimos participar".

En el 2016 logró casi la misma cantidad de firmas para una diputación independiente en la Asamblea Legislativa. Sin embargo no logró la diputación.

Para esta elección, entregó más de 120 mil firmas. El requisito era de 74 mil y le avalaron 83 mil 447.

Al igual que muchos ciudadanos dice estar cansada de todos los políticos que han gobernado la ciudad y que no han presentado resultados, por eso tomó la decisión de buscar la candidatura por la vía independiente. Critica a los políticos que "brincan" de partido por la única razón para convertirse en candidatos.

"No han cumplido las expectativas. Han hecho populismo en lugar de enfrentarse a las situaciones reales que vivimos cada día en las calles como problemas de inseguridad, falta de agua y movilidad".

Comenta que su candidatura inminente no es una ocurrencia. "No es algo que se me haya ocurrido apenas, sino que es un trabajo de 12 años en la lucha social. Al frente de una asociación civil me he dedicado a tratar de solventar un poco esos problemas que las autoridades no dan respuesta y que nos han dejado en el olvido, nos utilizan como botín político, logran su cometido y se olvidan de los ciudadanos. Ya estamos hartos de esta clase política que tenemos".

Para Lorena la aplicación del INE para registrar las firmas de apoyo ciudadano fue "un éxito". Al principio, reconoce, sí tuvo problemas para ingresar las rúbricas. Después fue de gran ayuda. "Sin esa herramienta no lo hubiera conseguido. Fue más fácil, aunque en lo que nos acostumbrábamos sí nos costó trabajo, porque no reconocía las credenciales".

Una vez que hicieron la actualización a la App fue más fácil. Tuvieron algunos problemas en cuanto a las firmas, que fue donde tuvieron inconsistencias ante el INE. Había adultos mayores u otras personas a las que les costaba trabajo y ponían sus iniciales o su nombre no correspondía con la rúbrica. Le invalidaron casi 40 mil apoyos ciudadanos.

En el 2016 cuando recolectó firmas para la diputación a la Asamblea Constituyente fue "súper complicado", porque la gente no traía una copia de su credencial de elector, que era lo que la autoridad local pidió en ese entonces.

Lorena es madre de tres hijos, tiene 49 años de edad. Estudia la Licenciatura de Derecho en la Universidad del Valle de México y en los próximos meses se recibirá como abogada. Ha trabajado más de 30 años en el activismo social, aunque de manera formal desde 2007 fundó una asociación civil que se dedica a ayudar a madres solteras, adultos mayores y personas de escasos recursos.

"He participado en los comités vecinales desde que iniciaron en 2010. Fui dos veces coordinadora de la colonia Centro. Soy empresaria. Tengo locales comerciales en la venta de juguetes. Hago tantas cosas y además soy mamá. Me levanto desde las 5 de la mañana para atender a mis hijos y llevarlos a la escuela".

Elección de mujeres

Lorena Osornio es la quinta aspirante a la Jefatura de Gobierno. Cuatro van con el apoyo de partidos: Claudia Sheinbaum con Morena, PT y PES; Alejandra Barrales representa a la coalición "Por la CDMX al Frente", integrada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano; Nueva Alianza postuló a la ex diputada federal, Purificación Carpinteyro y el PVEM va a postular a Mariana Boy Tamborrell.

Los demás aspirantes son Mikel Arriola por el PRI y Marco Rascón, por el Partido Humanista (PH). En total aparecerán en la boleta siete candidatos.

Los independientes que se quedaron en el camino

El Consejo General del IECM determinó que Xavier González Zirión, Hugo Rodríguez Barroso, Pedro Pablo de Antuñano, Rafael Pontón, Ana Lucía Riojas, Christian Eduardo Vázquez, Rocío Artemisa Montes y José Luis Luege no cumplieron con el número de firmas de apoyo requerido por el organismo electoral.

En tanto, Alfredo Solar Picazo, Patria Jiménez y Humberto García Montes renunciaron a su aspiración a la candidatura sin partido a la Jefatura de Gobierno.

En el caso de Xavier González Zirión, sobrino del empresario farmacéutico Víctor González Torres, mejor conocido como "Dr. Simi", el Instituto Electoral detectó inconsistencias en alrededor de 100 mil firmas de apoyo, mismas que fueron declaradas inválidas.

En relación al ex panista y ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, quien había conseguido que le ampliaran el plazo para recabar firmas, los consejeros del IECM determinaron que no cumplió con el porcentaje y dispersión requerida, por lo que no podrá obtener el registro como candidato sin partido.

En la misma sesión que los consejeros determinaran que Luege Tamargo no alcanzó las firmas, aprobaron el acuerdo por el que se otorga el registro a la plataforma electoral de Lorena Osornio.

