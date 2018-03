ELECCIONES 2018

El PVEM, más cerca del Frente que del PRI en CDMX

El partido anunció que presentará candidato propio para la Jefatura de Gobierno debido a que los resultados con los priístas no están garantizados

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 07/03/2018 09:15 p.m.

Carlos Madrazo, dirigente del PVEM en la Ciudad de México (Especial)

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital, Carlos Madrazo, dijo que presentarán un candidato propio para contender por la Jefatura de Gobierno, ya que consideran que tienen la suficiente fuerza y estructura electoral para competir. Ir en alianza con el PRI en elecciones anteriores nos ha hecho perder votos, dijo.

En cambio, es mucho más probable que vayan en candidatura común con los partidos de Por la Ciudad de México al Frente para competir en seis delegaciones y dos diputaciones locales.

LEE TAMBIÉN: Así "chapulinearon" en la Asamblea de CDMX

De acuerdo con Madrazo, para candidato a jefe de Gobierno ya tienen un par de prospectos: la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, y el ex director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ex panista José Luis Luege Tamargo.

El dirigente del PVEM en la ciudad aclaró que las candidaturas comunes para algunas delegaciones y diputaciones están más cerca de concretarse con el Frente que con el PRI, con el cual se interrumpieron las negociaciones desde hace semanas.

Madrazo reconoció que hubo pláticas con distintos actores priístas, como el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la capital, Francisco Olvera; con el ex dirigente priista capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y con el ex jefe delegacional de Cuajimalpa y actual diputado local, Adrián Rubalcava; se buscaba conformar una alianza,

El secretario general del PVEM agregó que otro factor para competir de manera independiente es que los resultados con los priístas no están garantizados.

"Ahorita más que ayudar nosotros a los candidatos del PRI a subir las votaciones, hemos visto que decrecemos cuando estamos juntos, no nos volvemos competitivos; entonces el Partido Verde que yo encabezo tomó esta determinación", explicó en entrevista a La Silla Rota.

Con el Frente las pláticas van más adelantadas. Refirió que ha platicado con los dirigentes capitalinos de ambos partidos, el perredista Raúl Flores y el panista Mauricio Tabe, así como con Héctor Serrano y Jorge Romero, del PRD y el PAN, respectivamente.

La Silla Rota buscó la opinión de los dirigentes priista y perredista Francisco Olvera y de Raúl Flores, respectivamente, pero no fue posible comunicarse con ellos.

Con buenos cuadros

Para el Senado en la ciudad de México el Verde también busca candidatos propios, y en el caso de las 24 diputaciones federales en la ciudad de México Madrazo mencionó que tampoco forman parte de la coalición "Todos por México" con el Revolucionario Institucional ni con el Partido Nueva Alianza (Panal). Entonces ahí competirán solos, lo mismo que en 10 alcaldías y 38 distritos locales.

"Vamos solos, es momento oportuno para mostrar que el partido tiene buenos cuadros y estructura para competir; buscamos tener un ejército de candidatos verdes y mostrar que tiene con qué competir", remarcó.

Cuestionado sobre si no prevén malos resultados sin su aliado priista en otros comicios, lo descartó al recordar que en 2009 alcanzaron casi 10 por ciento de la votación.

fmma

LEA TAMBIEN Los ´polémicos´ aspirantes de Morena a alcaldías La Silla Rota enlista los "trapos sucios" y polémicas por las que estos candidatos de Morena son recordados entre la ciudadanía

LEA TAMBIEN ¿Quiénes serían los nuevos delegados de GAM, Cuajimalpa y BJ? Los delegados renunciaron al cargo que ocupaban desde 2012, para contender por un cargo de elección popular