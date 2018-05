VA POR BENITO JUÁREZ

Jorge Romero es un cacique y Taboada su achichincle: Akabani

Explicó a La Silla Rota cómo resolverá el desorden inmobiliario, y si es verdad que es dueño o socio de un table dance

18/05/2018

Jorge Romero es un cacique y Taboada su achichincle: Akabani. (Especial)

El candidato a la alcaldía de Benito Juárez por la alianza "Juntos Haremos Historia", Fadlalá Akabani llamó cacique al exjefe delegacional de la demarcación, el panista Jorge Romero, y aseguró que el actual secretario de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es quien realmente la gobierna, mientras que el candidato de la coalición "Por la CDMX al Frente", el también panista Santiago Taboada, es sólo un pelele de Romero.

Morena, ligera ventaja en el bastión del PAN, Benito Juárez

"Santiago Taboada es un pelele, nunca ha pedido el voto, es un achichincle de Romero, no quisiera perder mi tiempo con él porque es un cero a la izquierda. Quien manda ahí es su cacique, Jorge Romero. No dudo que parte del dinero para Benito Juárez se lo haya dado a Ricardo Anaya [candidato a la Presidencia por el Frente], quien lo nombra su coordinador de campaña en el DF, a un impresentable. Están desesperados, no saben qué hacer", dijo en entrevista con La Silla Rota, que también fue transmitida por Facebook Live.

Akabani, quien ya gobernó la Benito Juárez entre 2003 y 2006, entonces como abanderado panista, prometió que en caso de ganar se convertirá en "el alcalde de la seguridad", y se concentrará en combatir la inseguridad que ha ido en aumento en la delegación.



Vamos a contratar policías porque los alcaldes ahora vamos a poder contratar. Que los cinco sectores de Benito Juárez tengan policías de proximidad de día y de noche. Vamos a comprar más patrullas, 56, una por colonia para complementar patrullajes los primeros 100 días. Al final del año vamos a duplicar el parque vehicular de patrullas. Vamos a generar operativos con policletos, y tres tipos de operativos al mismo tiempo y que no conozcan sus bitácoras. Que el que vaya a pie a tierra, no conozca el de la patrulla, y éste no conozca la del Policleto, de tal manera que puedan hacer vigilancia efectiva sin fuga de información. De esta manera vamos a cubrir las 24 horas del día a los vecinos de Benito Juárez y reducir el índice delictivo, porque yo quiero ser el alcalde de la seguridad", remarcó.

Otro tema que se le preguntó fue sobre el caos inmobiliario predominante en la delegación, el cual ha causado el aumento de las quejas de vecinos, que acusan que las nuevas edificaciones de departamentos dejan sin agua a las colonias, aumentan el tráfico vehicular e incluso que son endebles, como se vio en el terremoto del 19 de septiembre pasado.

-¿Cómo hará para combatir el caos inmobiliario en la demarcación?

-Aplicar la ley, lo que no han hecho los gobiernos panistas, sobre todo los últimos dos, es aplicar la ley. El tema no es si construcciones sí o no, sino por qué violan la ley, están construyendo pisos de más, eso es inaceptable. Los subsecuentes jefes delegacionales han violado una y otra vez la ley permitiendo vía corrupción que se construyan pisos de más, provocando falta de agua, hacinamiento vehicular, de personas, de tal manera que ha generado conflicto.

SIGUE SIENDO EL MISMO; NO ES SOCIO DE TABLE DANCE

Akabani busca volver a gobernar la Benito Juárez, pero ahora bajo las siglas de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social. En el intermedio, vistió otra casaca partidista, cuando en 2015 fue candidato a diputado por el Partido Nueva Alianza. Al respecto, se le inquirió sobre sus cambios de partido, con ideologías tan distintas.

Sigo siendo el mismo, pensando igual, la única diferencia que hoy cuenta es México, necesitamos construir una nueva mayoría que le permita dar un cambio radical a México", expresó a La Silla Rota.

En recientes días, Akabani se ha visto envuelto en el ojo del huracán, ya que el ciudadano Luis Alberto Boisson lo acusó de amenazarlo por decir que era dueño de antros. Se le pidió al candidato su versión al respecto, y atribuyó su reacción a que Boisson se metió con su familia.

Son tan cínicos los del PAN que inventan estas historias porque van abajo en las encuestas. Mi reacción fue porque agredieron a mi esposa y a mi hija. Es torpe pensar que una respuesta así se deba a una cuestión política, él agredió a mi familia, me agredió en lo más profundo y por eso reaccioné así", se justificó.

Se refirió a Boisson como alguien contratado por Taboada, y afirmó que él también le profirió una serie de amenazas donde decía que lo iba a golpear, y a sacarle "los trapitos al sol". "Tengo la imagen impresa. Es una ingenuidad pensar que es un vecino, una víctima, pobrecito", exclamó.

Sobre si es dueño o tiene relación con table dances, como "El Sarao", ubicado sobre Insurgentes Sur, antes de responder soltó una sonora carcajada y aseguró que no. Aprovechó para responsabilizar a las administraciones panistas que lo sucedieron, por mantener abiertos ese tipo de negocios.

Es que son tan ridículos estos del PAN. Las licencias se renuevan cada año, todos los negocios de restaurante bar se renuevan cada año, si El Sarao está vigente es porque los panistas les han renovado licencia. Es torpe pensar que existe gracias a mí, ejercí mi cargo hace 12 años, si hay tables dance es porque lo están permitiendo, son tan malos para mentir, para inventar cosas que ellos mismos se delatan".

Aseguró que cuando él fue jefe delegacional heredó de la administración anterior, de José Espina, el funcionamiento de tables dance, que él cerró; luego la posterior administración de Germán de la Garza permitió reabrirlos y que se mantuvieran en operación. Ahora ambos son asesores de Taboada, aseveró.

"Si están abiertos los table dance es porque la autoridad panista les ha validado su licencia y ha permitido funcionar, yo no puedo ser responsable 12 años después", recalcó y aclaró que no tiene nada contra dichos establecimientos, aunque nunca ha ido a uno.

A 45 días de la elección previó que los ataques e intimidaciones contra él aumentarán, debido a que encabeza las preferencias electorales con 45 por ciento, mientras que Taboada suma 39 por ciento, de acuerdo con la encuesta elaborada por la empresa Enkoll para La Silla Rota.

Ellos van a comprar el voto, por eso desviaron recursos de damnificados para comprar el voto. Le quiero decir a amigos televidentes de Facebook Live, si les dan algo, les pintan su casa, impermeabilizan edificio, les dan paraguas, bolsitas, es dinero de los damnificados", advirtió.

¿Sabes por qué hacen esto? Porque vamos más arriba en las encuestas, está la encuesta de ustedes que me pone 7 puntos arriba, está la de Massive Caller que me pone 15 puntos arriba, que por cierto es la encuesta favorita de Anaya, y están múltiples encuestas y todas me ponen arriba, ellos están desesperados".

-¿Por qué votar por Akabani?

Primero que me contrasten, que me busquen en Google, que con Taboada hagan contraste, que él no ha sido más que diputado y un pésimo diputado. Nunca dijo nada de la corrupción de sus correligionarios Jorge Romero y Cristian von Roerich (ambos exdelegados), y es obligación de los diputados representar a los ciudadanos, no a sus secuaces. Nunca criticó la falta de agua ni la inseguridad. Nunca hizo nada porque no se debe a los ciudadanos, sino a su patrón Jorge Romero, concluyó.

