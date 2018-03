ELECCIONES 2018

Aspirante a edil de Tulum se retira por amenazas contra esposa

La esposa de Germán Gallegos Cruz, aspirante de Morena a la alcaldía de Tulum recibió amenazas por vía telefónica

REDACCIÓN 06/03/2018 07:07 p.m.

Amenazan a esposa e hijos (Foto. Tomada de web)

Quintana Roo (La Silla Rota).- Germán Gallegos Cruz, aspirante de Morena a la alcaldía de Tulum en Quintana Roo se retiró de la contienda electoral por amenazas en contra de su familia.

Por medio de un video difundido a través de su cuenta de Facebook, Gallegos Cruz mejor conocido como "Don Cafeto", denunció la serie de amenazas anónimas que su esposa recibió, describió Proceso.

Queridos amigos y hermanos. Por falta de garantías y seguridad, me retiro de toda aspiración política. Ayer fue amenazada mi esposa, telefónicamente desde el número 2225619137", expuso en el video.

El precandidato señaló que su esposa se encuentra terriblemente afectada "me pidió con mucha angustia, retirar mi aspiración política. Hasta el nombre de mis pequeños hijos usaron en la amenaza recibida. Desgraciadamente la violencia nos ha rebasado y las autoridades no hacen lo necesario, para atenuarla, cuando menos. Para quienes me veían como adversario, les comunico, que, por mí, ya no se preocupen".

Con información de Proceso

