Vicente Fox hace un llamado a legalizar la mariguana para uso medicinal y recreativo

El ex presidente Vocente Fox acudió a emitir su voto en acompañado de su esposa Marta Sahagún

REDACCIÓN 01/07/2018 03:17 p.m.

Vicente Fox afirmó que no tiene miedo de perder su pensión, pero aseguró que esa no será la solución que se propone para fortalecer las finanzas.(FOTO TOMADA DE TWITTER)

Este domingo 1 de julio, el ex Presidente Vicente Fox acudió a la escuela primera Ignacio Allende para emitir su voto, donde sugirió al ganador de la contienda presidencial a analizar la conveniencia de legalizar la mariguana para uso medicinal y recreativo, con la finalidad de combatir al crimen organizado.

De acuerdo a Reforma, el ex Presidente Vicente Fox asistió acompañado de su esposa Marta Sahagún, señalando que la violencia afecta a México tanto en lo social, económico, como político.

El reto número uno para la próxima Administración es junto con la corrupción, combatir la violencia, afirmó.

Después de ejercer su voto aseguró "¿Cuáles son los retos donde las cosas no andan bien? Es en corrupción, de aquí para adelante deberá ser una de las grandes tareas eliminar la corrupción y número dos la violencia y ahí mi tesis es que hay que legalizar cuanto antes, de manera urgente, el uso de la mariguana y cannabis en materia medicinal y en materia recreativa.

México se está quedando atrás, pero México más que ningún otro País requiere de tomar estas decisiones de manera urgente, ese es el camino casi único para salir de la violencia en la que estamos inmersos, soltó.

Asimismo Fox reiteró que la corrupción y violencia son prácticamente la misma cosa, "ese es el reto y eso lo tiene claro cualquiera de las opciones que vamos a tener, saben dónde está el talón de Aquiles del País y ahí está el reto para los próximos años".

Para terminar el ex presidente de México consideró que el país luce fuerte en materia económica.

La economía está más fuerte que nunca, está con los mejores resultados que nunca en materia de empleo, en materia de visitantes, en materia de turismo, en materia de exportaciones, en materia de manufactura, en materia de banca y finanzas estamos más fuertes que nunca, se entrega un País en ese sentido totalmente controlado y exitoso en materia de economía, dijo.

Sobre el riesgo de perder su pensión vitalicia, Vicente Fox afirmó que no tiene miedo, pero que esa no será la solución que se propone para fortalecer las finanzas.

Es tiempo de votar, de elegir el país que queremos. Votamos convencidos de que México es grande y debe ser mejor. Sal a votar, nadie se queda en casa ¡Vota por ti, por tu familia y por México porque el futuro es YA! pic.twitter.com/5v9ukqfTt1 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 1 de julio de 2018

"Si esa fuera la solución de los problemas del País, encantado. No hay ningún problema con ese tema de la pensión, lo han tomado de manera partidista, sin ningún sentido porque no hay país en el mundo que no reconozca a sus Presidentes, a sus Primeros Ministros que no les asignen una pensión, que no les asigne otros beneficios", mencionó.

