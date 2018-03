ELECCIONES 2018

Peña quiere un sucesor honrado; ve que sólo un candidato lo es

El presidente reiteró que será respetuoso del proceso electoral, por lo que se referiría a este tema "de ladito", para no ser sancionado por el INE

MIGUEL ÁNGEL CARMONA / CORRESPONSAL 13/03/2018 04:05 p.m.

Peña Nieto pide honradez en sucesor (Imagen de Publimetro)

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que México requiere que su sucesor cumpla con honradez, experiencia y honorabilidad.

Con un tono bromista, el mandatario presidencial dijo que sin provocar una amonestación del Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, espera que las elecciones no se den en favor de quien ponga en riesgo la estabilidad política y económica de México, pero dejó en claro que él tiene a su candidato idóneo.

"A lo mejor el gobernador y yo pensamos en un personaje distinto, se vale, a lo mejor los atributos él los ve en uno, y yo los veo en otro, yo los veo en uno, sólo en uno", sostuvo en el evento público.

Insistió, como en otras ocasiones, que el gobierno de la República no intervendrá en el proceso electoral. No obstante dijo que los candidatos a sucederlo estarán sometidos a "un enorme escrutinio y saldrá algo".





Creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle, honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevará a México por un rumbo de estabilidad y de orden", dijo.

Confió en el juicio de los mexicanos para elegir bien al próximo Ejecutivo Federal. Incluso recordó que a él le revisaron desde dónde nació, hasta las novias que tuvo.

Los candidatos estarán sujetos a un enorme escrutinio, quien se mete a política, somos bien observados, nos ven todos los días, nos revisan todo nuestro historial y todo nuestro pasado, desde el día que nacimos, cómo nacimos, qué hicimos, qué novias tuvimos, cuáles no, a quiénes dejamos, quiénes se quedaron en el camino, ¡todo!", expresó.

Reiteró que su gobierno no intervendrá en el proceso electoral.

Somos un gobierno democrático y en esta convicción, hoy lo quiero decir de manera categórica: el gobierno de la República no va a intervenir, ni ha intervenido, ni intervendrá en el proceso político electoral, será absolutamente respetuoso de los contendientes en el proceso electoral".

El mandatario dijo que se requiere que el próximo Presidente lleve a México por un rumbo de estabilidad y orden.

Dijo que será cada mexicano el que decida libremente: "Este gobierno será absolutamente respetuoso de la definición y de la decisión que de manera mayoritaria tomen los mexicanos".

Este día, Peña Nieto inauguró un almacén ganadero de Diconsa, junto con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. En ese marco fue que se refirió a las elecciones y a su próximo sucesor.





El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, vaticinó que Veracruz -una entidad con casi 6 millones de votantes- no votará por "quien se asume como domador insustituible y amenaza con soltar a los tigres si no gana la elección", en alusión al candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel Lopez Obrador.

En otro argumento contra el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que los votantes de esta entidad tampoco sufragarán en favor de quien ofrece perdón de los delitos, como si se tratara de "pecados" y no agravios a contra personas y la sociedad.

"Hasta donde sabemos, solo Dios puede perdonar, y Dios no ha obtenido su registro en el INE, como candidato a presidente de la República. Aquí, apenas a 20 kilómetros se encuentra el penal federal de Villaldama donde miles de peligros delincuentes compurgan sus penas. No se abrirán las puertas del penal, ahí tienen que seguir los delincuentes, el penal no se convertirá en monasterio", arremetió Yunes. El funcionario estatal, también se refirió a los otros dos candidatos punteros a la Presidencia de México.

En alusión a Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PAN-PRD-MC dijo que los veracruzanos no votarán en favor de quien presente más denuncias periodísticas contra el presidente de la República.

No obstante, precisó que el sector electoral de Veracruz no votará por "quien presente más denuncias periodísticas contra otro de los contendientes (Ricardo Anaya) para tratar de hacerlo parecer como el hombre más rico de México", refiriéndose a José Antonio Meade, de la alianza PRI-PVEM.

Esto es lo que yo pienso de quien debe llevar las riendas de esta nación. Y a lo mejor el gobernador y yo pensamos en un personaje distinto, se vale. Estos atributos, él a lo mejor lo ve, yo los veo en otro. Y ustedes lo saben, yo los veo en uno y sólo en uno".

LEA TAMBIEN "¿Estás loco?", le dijo Trump a Peña Nieto sobre el muro El presidente estadunidense reveló que así le respondió a EPN cuando le pidió decir públicamente que México no pagaría por el muro

LEA TAMBIEN Anaya y AMLO confrontan opiniones en tema de Peña Nieto Los dos candidatos punteros contrastan propuestas sobre la rendición de cuentas, mientras que Meade participa en la creación de una comisión de ética

mlmt