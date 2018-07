Casillas Especiales: Caos y descontento en casilla de la central de autobuses TAPO

REDACCIÓN 01/07/2018 02:22 p.m.

Las elecciones de este domingo 1 de julio de 2018 son unas de las más complicadas a nivel federal y local, y nuevamente como en las elecciones de 2012, el tema de la ubicación de casillas especiales han desatado caos por lo que las denuncias en redes sociales de los ciudadanos que han querido votar en las casillas especiales de la Ciudad de México no paran.

En la Ciudad de México se instalaron 22 casillas especiales en las 16 delegaciones, distribuidas entre hospitales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, escuelas y bibliotecas. En cada casilla, había unicamente 750 boletas por ley.

En algunas casillas especiales llegó mucha gente a votar. Al haber sólo 750 boletas porque así lo dice la ley, habrá quien no alcance a votar, pero NO es culpa de los funcionarios de casilla. Recuerda que todas tus boletas te esperan en la casilla correspondiente a tu domicilio. — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 1 de julio de 2018

En la casilla especial instalada en el Hospital General, había votantes formados desde las 7:00 horas, y de acuerdo con el diario Reforma, a las 9:00 horas ningún ciudadano todavía había ingresado a votar.

Por otra parte, en la casilla especial de la Biblioteca Vasconcelos, también se reporta abarrotada, por lo que muchos ciudadanos se retiraron sin votar.

En el Hospital 20 de Noviembre, más de 2 mil ciudadanos se reunieron para votar en las casillas especiales, sin embargo, debido a que las boletas se agotaron con prontitud, los ciudadanos comenzaron a gritar "¡queremos votar!".

Qué impotencia tengo de no poder votar porque sólo hay 750 boletas para las más de 2,500 personas que llegamos a una de las casillas especiales de la #CDMX. Y me dicen que las demás están igual. No es abstencionismo, me están quitando mi derecho como ciudadano!!!#Elecciones2018 pic.twitter.com/0gPW8n1LlT