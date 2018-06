ELECCIONES 2018

Debates en CDMX: mucho presupuesto, poca efectividad

En total se organizaron 55 debates a diferentes cargos; sin embargo, hubo una participación de candidatos de entre 70 y 86%

24/06/2018

Al ser los debates entre candidatos a la jefatura de gobierno los únicos que tuvieron el carácter de obligatorio, se dejó en evidencia la falta de interés entre aspirantes a otros cargos

Por primera vez en un proceso electoral en la Ciudad de México se organizaron 55 debates para candidatos a Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputados locales. Sin embargo, aunque sería un avance y un hecho histórico para los comicios locales, muchos de estos encuentros estuvieron empañados por la ausencia de sus protagonistas: los candidatos.

De acuerdo con información del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para los 55 debates programados -tres para candidatos a jefe de gobierno, 18 para alcaldías y 34 para diputaciones locales- hubo una inversión total de 7 millones 400 mil pesos y aunque en el primer caso si se logró asistencia total, en los encuentros entre aspirantes a otros cargos se reportaron algunas ausencias.

En entrevista con LA SILLA ROTA la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Gabriela Williams, informó que algunos encuentros tuvieron que ser cancelados por falta de quórum mientras que en otros los candidatos simplemente no se presentaron a contrastar propuestas y exponer a los capitalinos sus proyectos de gobierno.

"En algunas ocasiones había cancelaciones y en otras veces los candidatos simplemente no se presentaban" señaló tras mencionar que dos debates entre aspirantes a alcaldes (antes jefes delegacionales) fueron cancelados.

Para alcaldías estaban programados 18. En un principio era uno por delegación, es decir 16. Sin embargo, el candidato sin partido a Miguel Hidalgo, Gustavo García impugnó y como resultado el Tribunal Electoral local mandató al IECM realizar tres para este territorio.

La consejera indicó que en los debates para el Congreso local hubo una asistencia del 86 por ciento de candidatos y 82 por ciento de candidatas. Para alcaldías fue un 76 por ciento de hombres y 70 por ciento de mujeres. A nivel general se tuvo un índice de asistencia de 82%.

NECESARIO PLANTEAR OBLIGATORIEDAD PARA ASISTIR A DEBATES

La consejera Gabriela Williams consideró que a partir de esta experiencia, se debe considerar la obligatoriedad para acudir a los debates. Detalló que deberá extenderse a los candidatos a alcaldías y diputaciones locales, para ello se tendrá que legislar desde el nuevo Congreso de la ciudad, ya que no está en el terreno del IECM.

"Sin embargo, me parece que los candidatos van a prepararse mucho más antes de ir a un debate, porque se genera un voto informado y razonado, se conoce de mejor manera sus propuestas. Esto va a cambiar la forma de comunicarse de candidatos a ciudadanía para 2021 y los subsecuentes ejercicios".

FORMATO DE DEBATE TAMBIÉN DEBE SER AJUSTADO, ESPECIALISTA

Para el analista político Fernando Díaz Naranjo al ser los debates entre candidatos a la jefatura de gobierno los únicos que tuvieron el carácter de obligatorio, se dejó en evidencia la falta de interés entre aspirantes a otros cargos.

Por otra parte el especialista en temas electorales consideró que esta nueva modalidad de los debates organizados por la autoridad electoral a nivel alcaldía y diputación es "una buena apertura", sin embargo en algunos casos no tuvo la cobertura ciudadana que se esperaba.

"Me parece que para ser un primer ejercicio, resultó muy benéfico para la población. El Instituto Electoral local hizo su trabajo, aunque en algunos casos los contendientes que participan por un puesto de elección popular no asistieron, esto a razón de que la legislación electoral, salvo a nivel Jefatura de Gobierno, no establece la obligación de asistir a los candidatos".

Para el experto, en un futuro debe de revisarse el formato de los debates, principalmente a alcaldías y Congreso local, para hacerlos un poco más dinámicos. Esto también tendrá que hacerse desde el legislativo.

Explicó que se hacen mesas de trabajo, donde participan los candidatos o su equipo y ahí se define el formato. "Es decir no es tanto la responsabilidad del Instituto, sino también de los contendientes. Muchas veces el formato rígido es en función de que ellos lo escogen para no exponerse ante un debate serio, aunque un debate serio sería más benéfico para todos".

