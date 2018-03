PREVÉN 40% PARA AMLO

La elección presidencial aún no está decidida: Ugalde

Serán las más caras de la historia, con casillas de 23 mil pesos cada una, e inmersas en un ambiente de escándalos y litigios

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 22/03/2018 05:25 a.m.

Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (ahora INE). (Cuartoscuro)

La elección del 2018 aún no está decidida y será la más compleja de la historia, por el número de cargos que se elegirán y la organización que implicará, pronosticó el expresidente del Instituto Federal Electoral (ahora INE), Luis Carlos Ugalde.

Durante el seminario "México 2018, Riesgos y oportunidades, ¿qué está realmente en juego?", Ugalde reconoció que quien encabeza las encuestas para la elección presidencial es el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Pero en abril, ya con el inicio de campañas, puede haber factores que cambien la elección como escándalos, la probable renovación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) o la irrupción de la candidata independiente, Margarita Zavala.

PARA EL 2 DE JULIO

Después viene la etapa de litigio, donde sólo si gana López Obrador la elección por la Presidencia no habría conflicto postelectoral, pero en otras disputas y con la ley electoral aprobada en 2014, está será la elección "más litigiosa", previó Ugalde.

En el mismo sentido, pero en una exposición aparte en el seminario también participó el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nacif, quien recordó que desde 2008, cuando él se convirtió en consejero electoral, ninguna elección para gobernador ha dejado de ser impugnada.

A ello se suma que la ley abre las puertas para impugnar por distintos motivos. "Hemos hecho un sistema donde los perdedores tienen incentivos para no aceptar la derrota", resaltó.

Otro factor nuevo es que nunca en la historia electoral el INE había tenido tantas diferencias con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo Ugalde.

CUESTA ABAJO PARA MEADE

Otro de los participantes en el seminario fue el director y fundador de la casa encuestadora Arcop, Rafael Giménez, quien estima que la campaña de José Antonio Meade ya no va a levantar en las preferencias electorales, y Ricardo Anaya aún puede acercarse a quien encabeza las encuestas: López Obrador.

De acuerdo con el experto en encuestas y quien formó parte del equipo de campaña de Felipe Calderón en 2006, AMLO lleva una ventaja sobre Ricardo Anaya (de la coalición "Por México al Frente"), de 15 puntos.

Consideró que las campañas de Anaya y Meade perdieron tiempo al hacer de la corrupción un tema de intercampaña, ya que el primero enfrenta cuestionamientos por su patrimonio inmobiliario y el segundo es candidato del PRI, partido al que se liga en las encuestas con corrupción. Entonces no ayudaron a ser mejor vistos en la percepción ciudadana.

Por eso prevé ajustes en los equipos de ambos candidatos para el inicio de las campañas. Explicó que la razón por la que cree que el PRI ya no levantará e incluso tendrá menos votos que en el 2006 -cuando quedaron en tercer lugar- es porque a diferencia de aquel año, cuando su candidato fue Roberto Madrazo, el tricolor ya no tiene la mayoría de las gubernaturas, no les han funcionado sus "campañas del miedo" y López Obrador aprendió de los errores en sus dos campañas anteriores.

A ello se suma que la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto es baja y distintos priistas han comenzado a abandonar las filas del partido.

Su pronóstico es que López Obrador gane por 40 por ciento de los votos, Anaya quede con 35 o un segundo escenario que el tabasqueño llegue a los 40, Anaya con 30 por ciento, y Margarita Zavala con 5 por ciento.

UNA ELECCIÓN ENORME

A su vez, Nacif informó que en la elección se instalarán 150 mil casillas y en promedio cada una costará 23 mil pesos, de los cuales 60 por ciento es para capacitadores y supervisores.

El costo total de la instalación de las casillas será de 3 mil 450 millones de pesos (de acuerdo con un cálculo hecho por La Silla Rota) en todo el país.

Ugalde explicó que parte de la complejidad de la próxima elección es su tamaño, al estar en juego 18 mil cargos para los que aspiran tres o cuatro candidatos, por lo que estos últimos podrían ser hasta 60 mil en todo el país.

Otro dato que mencionó fue el de que con la homologación de elecciones (habrá comicios en 30 entidades, se elegirán 27 congresos y nueve gubernaturas, además de la elección presidencial), la agenda nacional absorberá la local.

En opinión de Ugalde, la homologación no fue buena idea porque en algunos estados los votantes se dejarán llevar por las tendencias nacionales.

Sobre todo en localidades dominadas por Morena. Pero la política local es importante y no debe ser confundida con la federal", puntualizó.

