Eleazar Gómez no soporta la presión y se le lanza a los golpes a compañera de reality "Resistiré"

TV Azteca sigue apostando por los reality shows, esta semana estrenó el programa "Resistiré", en el que participarán figuras como Manelyk, de Acapulco Shore y Eleazar Gómez.

De acuerdo a Publimetro, el joven actor Eleazar Gómez ha sido uno de los participantes más problemáticos, pues fue uno de los primeros en caer en la tentación.

Eleazar Gómez sacrificó una suma grande de dinero de su equipo para darse una noche de lujo y pasión con la modelo Ignacia Michelson, con ello se ganó el desprecio de la mayoría de sus compañeros.

Ahora vuelve a generar polémica al protagonizar una acalorada discusión con la española Aída Nízar, de 43 años, con quien desde el principio tuvo problemas.

Él se quejó enfrente de todos de la voz de Aída, pues aseguró que le molestaba. Ella se acercó a insultarlo y tocarlo, situación que no toleró Eleazar y pidió que no lo tocara porque no sabría cómo podría responder.

La situación se tornó tensa, pues los presentes por un momento creyeron que él le daría un golpe de lo furioso que estaba, mientras ella le gritaba que era un manipulador y mentiroso.

"Estás hablando con una señora que sabe resistirse. Él [dirigiéndose a Eleazar] es una persona que lo único que sabe es traicionar. A la primera que pudo, le dio igual.

El reality show de supervivencia "Resistiré" ha roto todas las expectativas de los televidentes, pues en sus primeros capítulos ha arrasado con el rating de MTV e incluso se ha vuelto trending topic en Twitter debido a sus escándalos.

24 participantes de América Latina y Europa poniendo a prueba su fortaleza, temple, lealtad y capacidad de sobrevivir al responder constantemente una pregunta: "¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para sobrevivir?".

El grupo fue "abandonado" en la Cordillera de los Andes sin agua, alimentos, techo, abrigo, ni la posibilidad de comunicación con el exterior, pero con medio millón de dólares en efectivo.

Administrar este dinero correctamente será la clave para resistir y llegar al final del show para ganar una jugosa suma de dinero.

Será transmitido de lunes a jueves por MTV y es presentado por el conductor mexicano Facundo y la estrella de la televisión chilena Diana Bolocco.

