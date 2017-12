EL DESCENSO DE LA MAESTRA

La caída en picada que Elba Esther no vio venir

La maestra rural que ascendió hasta ser líder del SNTE fue abandonada por el poder, exhibida y encarcelada

En diciembre de 2012 su actitud era todavía de abierto reto. Elba Esther Gordillo Morales tenía claro que había una confrontación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no qué alcances tendría.

"Me voy cuando los maestros lo pidan, las amenazas no me quitan", afirmó 20 días antes de ser detenida, cuando encabezó el 36º aniversario de la Sección 36 del SNTE en el Estado de México, precisamente el día de su cumpleaños.

Y abundaría más: "Si hay algún delito o algo que cuestionarme, aquí estoy yo. Si soy yo la que estorba hagan de mí lo que quieran, pero contra los maestros no, definitivamente no, y los únicos que van a decir si me voy o me quedo son los del Consejo y el SNTE", afirmó en el marco del debate sobre la reforma educativa, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y a la cual se opuso Gordillo.





"Ni amenazas ni nadie me va a intimidar para morirme así. Para morir nací y quiero morir con un epitafio: aquí yace una guerrera y como guerrera murió", dijo en el mismo evento.





Gordillo fue secretaria general del SNTE de 1989 a 1995, y después asumió como presidenta nacional del gremio. Desde su arribo a la primera línea de mando en el sindicato, "La Maestra" estuvo envuelta en escándalos; basta recordar que relevó en el cargo a Carlos Jonguitud Barrios, destituido durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.









Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo. (Tomada de la web)





Elba Esther Gordillo Morales nació en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas el 6 de febrero de 1945. Es hija de Zolia Estela Morales Ochoa, profesora rural, lo cual la motivaría a certificarse en cursos de la Secretaría de Educación Pública para ser profesionista como su madre.





También se empleó como mesera en un hotel de la Ciudad de México. Al enviudar consiguió una plaza como profesora, mediante un favor de Adrián Ortega Monroy, entonces Secretario de Educación del Estado de México, y comenzaría su carrera en la educación en la primaria Melchor Ocampo en Nezahualcóyotl.





Gordillo vivió el sueño del poder y opulencia. De sus excesos así se defendió en una de sus últimas entrevistas en libertad: "Me gusta vestir bien, siempre. Todo aquello que me dé confort, que me haga sentir bien, sí lo hago... ¿dónde está el delito de eso? Lo sudo, no me lo robo".

La PGR la acusó de desviar recursos del SNTE para pagar cuentas en Neiman Marcus, una exclusiva tienda departamental de Estados Unidos. Quien fuera procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó en conferencia de prensa tras la detención de Gordillo, que la líder sindical realizó 22 pagos por más de 2 millones de dólares a su tarjeta de crédito por compras en la exclusiva tienda departamental Neiman Marcus.





En una entrevista con Adela Micha, dejó muy claro su visión: "Yo me preocupé por vestir bien, por peinarme lo mejor que podía, por acceder a un mundo que no era el mío".









Un reportaje de la Revista Nexos establece que según datos de las bitácoras de vuelo del Cesna 550 de Elba Esther, con valor de alrededor de 35 millones de pesos, "La Maestra" fue detenida el 26 de febrero de 2013, a las seis de la tarde con 13 minutos. Fue bajada a la fuerza de uno de sus íconos de estatus y poder: el avión en que se trasladaba desde 2005 sin que nadie la molestara.

Del total de viajes transparentados por la SCT, 324 fueron en territorio nacional y 218 iniciaron o terminaron en el extranjero. Voló a Costa Rica y al aeropuerto El Dorado, de Bogotá; en uno de los traslados a Colombia, el del 21 de agosto de 2007, estuvo acompañada por Jorge Kahwagi.

El destino preferido de La Maestra fue San Diego. De los 542 viajes documentados, en 125 ocasiones la aeronave tuvo como origen o destino esa ciudad del sur de California, donde tenía dos residencias. La de 23 Turtle Road —con muelle privado para yates, alberca y seis recámaras— ubicada en la exclusiva zona de Coronado Cays y valuada en 2013 en 4.8 millones de dólares. Y la de 1 Green Turtle Road, también en Coronado Cays, y valuada en 4.4 millones de dólares.

Los viajes internacionales más frecuentes eran a Estados Unidos. El Cessna 560 hizo el recorrido Houston-Toluca en 56 ocasiones, despegó o aterrizó 17 veces del aeropuerto de Los Ángeles y voló cinco veces a Arizona —dos a Scottsdale (donde está la Clínica Mayo, uno de los hospitales norteamericanos de mayor prestigio en cirugía estética), dos a Yulma y uno a Tucson—; el avión estuvo en dos ocasiones en Laredo, una en Waco y otra en El Paso. Del aeropuerto de Ontario, California, voló una vez a Toluca. En Florida el avión aterrizó en los aeropuertos de Melbourne, Miami y Tampa.





Durante la elección que le dio la victoria a Enrique Peña Nieto como presidente de la República, "La Maestra" se trasladó de California a Culiacán en la medianoche del 1 de julio de 2012 y de inmediato despegó de la capital sinaloense rumbo a Toluca para atestiguar desde la ciudad de México el regreso del PRI a Los Pinos.





En agosto pasado, durante una diligencia, Gordillo Morales sufrió un desmayo y tuvo que ser internada.





A cuatro años y 10 meses de ser aprehendida por cargos de delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, la PGR decidió retirar la impugnación que impedía que debido a su edad y estado de salud continuara el proceso en su casa, aunque la Navidad ya nunca será igual para Elba Esther.



