La vida de Elba Esther Gordillo llegará a la pantalla, lanzarán su serie y estas actrices pelean por interpretarla

REDACCIÓN 30/04/2019 04:54 p.m.

La larga trayectoria política de Elba Ester Gordillo y los escándalos en los que se vio envuelta podrían dar pie a una nueva y exitosa serie biográfica. A pesar de que no se ha confirmado, famosas actrices ya se pelean por interpretar a la maestra y ex dirigente de la SNTE.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la actriz Ilse Salas es la primera en levantar la mano para interpretar a Elba Ester Gordillo en su serie biográfica. Parece que la actriz tiene un particular gusto por las historias que esconde la política mexicana, recientemente la pudimos ver en la serie de Netflix “Historia de un crimen: Colosio” como Diana Laura Riojas, la esposa de Luis Donaldo Colosio.

A finales del año pasado, el productor Pedro Torres dio a conocer que leía libros y noticias acerca de ella para empaparse de su trayectoria magisterial y política en México. Informó que Fernando González, yerno de Elba estaría al frente del proyecto.

Aunque ha trascendido que la actriz Roxana Chávez pudiera interpretarla en su etapa adulta, Ilse Salas asegura que es la ideal para su periodo juvenil, aunque muchos le digan que físicamente no tiene parecido con la sindicalista.

Me encantaría, es mi sueño encarnar a esa mujer desde sus inicios. No me han buscado, pero sería fantástico que se arriesgaran por mí.

“Ya sé que no me ven con cara de Elba Esther, cosa que agradezco mucho, lo considero un halago, pero si apelan a la transformación de una actriz, estoy puestísima. Se puede hacer mucho con maquillaje”, declaró Ilse Salas en entrevista con Notimex.





La actriz asegura conocer a fondo la carrera de Gordillo, quien además de su cargo en el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE(, fue tres veces diputada federal y senadora de la República, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual también fue Secretaria General de 2002 a 2005.

“Elba Esther era muy diferente de cara en los 70 y 80, pero físicamente se fue transformando, por eso me parece que es un personaje tan teatral y su espíritu es muy interesante. Ojalá se haga la bioserie y que se haga bien, vale mucho la pena”, subrayó.

Ilse Salas, quien ha destacado en teatro, televisión y cine como una de las actrices más camaleónicas, resaltó que le intriga en demasía todo lo que la ex líder magisterial ha logrado en su carrera; incluso, cuando fue juzgada por delitos e internada en el Reclusorio Femenil de Tepepan para luego ser trasladada a Santa Martha Acatitla acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Es una mujer con un poder político impresionante, mismo que no sé a bien de dónde viene ni cómo lo ha sostenido durante tanto tiempo. Es una mujer que ha conseguido un lugar súper poderoso en un mundo de hombres y no sé a costa de qué”, apuntó.

“Me intriga mucho alguien que se ha abierto brecha con artimañas. Es un personaje antagónico poderosísimo que ha estado muy cerca de México y de su realidad política. Me encantaría saber cómo es que, siendo mujer llegó y permaneció en la política, pero también la oscuridad que tiene”.

Ilse Salas, quien se encuentra nominada en la categoría de Mejor Actriz para recibir el premio Ariel por su trabajo en la película Las niñas bien agradeció los aplausos que recibió por su desempeño en la serie Historia de un crimen: Colosio.

“Hacerla requirió de un trabajo de investigación muy importante. Significó reconocer la valentía y fortaleza de una mujer metida en un mundo de tiburones, que luchó con fuerza y dignidad. Creo que sí logré transmitir eso y es lo que más me interesaba”.

“Fue una víctima de las circunstancias, pero la manera en que lo asumió en la historia, no es cualquier cosa, tenía una fortaleza muy particular”. subrayó Diana Laura Riojas

Aunque no conoció a los hijos de ella y Luis Donaldo Colosio, Salas reveló que pudo comunicarse con ellos a través de llamadas y mensajes de texto por teléfono celular.



“Yo conseguí sus teléfonos, no los vi porque no viven en la ciudad, pero estuvimos en contacto permanente a través del chat. Les estaré muy agradecida porque me retroalimentaron, me dieron datos particulares muy íntimos que me sirvieron mucho para construir mi personaje”, recordó.

En la actualidad, la actriz ensaya para presentarse en junio próximo como protagonista de la obra de teatro “Medea”, bajo la dirección de Mauricio García Lozano.

