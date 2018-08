Entre apapachos y protestas, Gordillo afirma que es inocente

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 20/08/2018 01:45 p.m.

Elba Esther Gordillo ofreció su primer mensaje, a 12 días de haber sido liberada, luego de que al inicio de la actual administración federal se le privara de la libertad cinco años 8 meses.

Lo hizo en el salón Castillo, del hotel Presidente, a unos pasos de su departamento de Polanco. En su discurso, donde aseguró que es inocente, fue apapachada por maestros que la recibieron con aplausos.

Pero afuera una cuarentena de personas con cartulinas de colores protestaron contra ella y la acusaron de ser corresponsable de la reforma educativa, al haberla firmado, y también le reprocharon no entregar el pago de jubilaciones.

Adentro, no faltó quien dijera que quienes la recibieron eran acarreados. Afuera, los mensajes estaban escritos con el mismo tipo de letra, y no faltó quien sospechó que la protesta no era espontánea.

Es la polémica que acompaña a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Puntual, quien fuera secretaria general del PRI en un tramo del sexenio de Vicente Fox, llegó a la cita a las 11 horas; al mensaje acudieron decenas de reporteros y maestros, estos últimos la esperaban sentados en 150 sillas.

El salón Castillo, donde ofreció su mensaje, lucía atestado. El ex secretario general del SNTE y cercano a la maestra, Rafael Ochoa, tuvo problemas para encontrar una silla, y los reporteros que llegaron cerca de la hora citada, a gritos hicieron portazo para poder ingresar al salón.

Gordillo llegó acompañada de su yerno, el ex director de la Lotería Nacional, Fernando Yáñez y de su nieto, el ex diputado federal René Fujiwara.

Vestida de negro, con una silueta delgada, dio un mensaje de 10 minutos, el primero luego de ser liberada el 8 de agosto pasado.

Habló casi con la misma voz enérgica de los tiempos en que mandaba sobre las distintas secciones del SNTE y doblegaba a los gobiernos federal y estatales a la hora de negociar los contratos laborales.

La fundadora del ahora moribundo Partido Nueva Alianza, inició su mensaje contrastando su imagen con la que predominó durante cinco años: la de ella entre barrotes, producto de una persecución política, de acoso e injusticias, afirmó.

Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí", añadió.

"Soy inocente", dijo de manera contundente.

Desde su discurso, la chiapaneca -quien ha asegurado que su fortuna es producto de una herencia- dio su versión de por qué fue encerrada.

No se ahorraron recursos ni tinta, desde una visión mediática, para tratarme con una dureza que solo una orquestación perversa podía propiciar", acusó pero sin dar nombres.

Consciente de su poder y de que su salida de la cárcel cimbró al sistema político, sentenció:

Recuperé la libertad y la Reforma educativa se derrumbó", expresó segura, apoyada en la pantalla lectora con la que veía su discurso.

La reacción de los maestros que venían de distintos estados fue de brindarle aplausos.

Se disculpó con los maestros y sin dar nombres de nuevo, pero en clara alusión a quienes se quedaron con el sindicato, ahora encabezado por Juan Díaz de la Torre, criticó que el SNTE ahora esté en una etapa de autodestrucción.

"Lamento también que algunas actitudes que se me atribuyen hayan contribuido a que fuéramos un blanco fácil: un chivo expiatorio al que se le culpó de todo; pero sobre todo, lamento que quienes debían defenderlos no lo hicieron y nos traicionaron".

Se comprometió a defender a los maestros, y a recuperar su fortaleza, lo que le valió aplausos que interrumpieron su discurso.

Aprovechó para hablar sobre los cambios políticos generados por el 1 de julio.

"El pueblo y todos debemos estar a la altura de esta nueva etapa de la historia de México".

Agradeció a quienes se alegraron con su liberación y reiteró su idea de que su encierro fue equivocado.

"El tiempo nos dio la razón; nuestra integridad es nuestra fortaleza".

Al concluir el discurso los maestros volvieron a aplaudirle y ella salió rápido del salón por una puerta lateral. Todavía afuera del salón hubo un par de porras para ella, mientras afuera del hotel, sobre Campos Elíseos, los manifestantes en contra sostenían pasivamente sus cartulinas.

El ex secretario general del SNTE, Rafael Ochoa, fue abordado por medios de comunicación y expresó que La Maestra puede volver al sindicato cuando quiera.

Así se selló el regreso de Elba Esther Gordillo a la escena pública.

