Jesús Moré y Alan Slim

"El Señor de los cielos" desata polémica con escena de sexo gay

La candente escena gay entre los personajes "Omar Terán" y "Jaime Ernesto", causó gran polémica en redes

REDACCIÓN 09/05/2018 02:11 p.m.

En redes sociales surgió una polémica tras el estreno de la sexta temporada de "El Señor de los cielos", la cual abrió con una candente escena gay (FOTO TOMADA DE WEB)

Ayer se estrenó la sexta temporada de "El Señor de los Cielos", desatando una polémica en redes sociales por la candente escena gay entre "Omar Terán" y "Jaime Ernesto", personajes de la serie.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la quinta temporada también causó controversia, los fans se quejaron por la muerte de "Mónica Robles"; ahora el primer capítulo de esta nueva edición de "El Señor de los cielos" estuvo repleto de acción y giros inesperados que dejaron con la boca abierta a los televidentes.

En redes sociales cientos de seguidores se mostraron impactados, sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, debido a una escena gay, protagonizada por los actores Jesús Moré y Alan Slim, quienes interpretan a "Omar Terán" y "Jaime Ernesto", respectivamente.

Algunos usuarios se promulgaron con mensajes a favor:

"Les da tanto asco ver a hombres besándose, pero bastante que les gusta ver mujeres besándose con otras. A eso se le llama igualdad"; "Mil felicidades a eso actores", "Qué buenos Actores..."; "buen trabajo"; "De las cosas que no esperaba.. excelente trabajo por parte de la producción y de los actores muchas felicidades", entre otros.

Estos fueron los polémicos comentarios en contra:

"No me esperaba esto me quede traumado"; "Cómo pudieron? Que asco jaja (sic)"; "La escena más horrible y puerca que han hecho en la serie"; "Se pasaron con esa escena demasiado vulgar y no apto para el televidente", etcétera.

