"El Reforma me dibujó chocheando", alega AMLO

REDACCIÓN 03/03/2018 03:05 p.m.

El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo en redes sociales que este viernes, el diario Reforma publicó una caricatura en la cual lo dibujaron junto al escritor peruano Mario Vargas Llosa "chocheando".

Así mismo, mencionó que no descartaba que al monero se le quitara lo retrógrada y se volviera liberal.

Ayer en una caricatura del Reforma, dibujaron a Vargas Llosa jovial y a mí chocheando. Me acordé que Clemente Orozco pintaba a Díaz como gigante y a Madero como pigmeo. Guardadas las proporciones, no descarto que al monero se le quite lo retrógrada y se vuelva liberal. Ojalá pic.twitter.com/oEEyFZYWnp