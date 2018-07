Espectáculos

Integrante de "Acapulco Shore" ofendió a Mon Laferte y así respondió la cantante

La cantante recibió una fuerte critica de su vestimenta y le pidió a "El Potro" que se disculpara de inmediato

REDACCIÓN 05/07/2018 02:06 p.m.

Ambos compartieron escenario en los Premios Miaw hace unos meses, pero hasta ahora El Potro rompen el silenció. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Todo inició en la pasada entrega de los premios MTV Miaw, donde Mon Laferte fue la conductora de la ceremonia y el Potro fue uno de los invitados.

El integrante de Acapulco Shore hizo una polémica declaración durante la transmisión en vivo de los premios, "Mon Laferte se viste feo, pero igual me la echo", le indicó a la chilena quien de inmediato mostró su enojo y pidió a al joven que se retractara.

Recientemente el "Potro" dio una entrevista donde aclaró lo que sucedió:

"Yo creo que se lo tomó muy personal, mi estilo es echar broma, el albur, yo nunca lo dije con el afán de yo me la di y tal, fue un comentario al aire y ella se puso súper loca, feminazi. Ni siquiera me dio la cara para decirme estoy enojada, salió la gente de ella a decirme, a mí me regañaron también y ya, muy chafa", comentó el integrante de Aca Shore.

En la alfombra rosa de los #premiosmtvmiaw Una publicación compartida de mon laferte (@monlaferte) el 4 Jun, 2018 a las 1:16 PDT

SILVIA PINAL REVELA QUE ENVIÓ UNA CARTA A LUIS MIGUEL PARA QUE CONOCIERA A MICHELLE

Cabe señalar que antes de que se llevara a caba los MTV Miaw, Luis Caballero (verdadero nombre de Potro), señaló que no estaba de acuerdo en que Mon Laferte hubiera sido la conductora de los premios.

A mí no me gustó que ella hubiera sido la conductora de los MIAW, cuando habla pura cagada de México, eso fue lo que más me molestó, si vienes a los MIAW a México, mínimo ten química con el público mexicano, mucha gente no sabe que ella es súper racista con la gente de México, o sea que ojo muchachos, dijo Potro en un programa de Unicable.

Con actitud de jueves ???? Una publicación compartida de mon laferte (@monlaferte) el 7 Jun, 2018 a las 8:35 PDT

