Un templo satánico amenaza con demandar "El Mundo Oculto de Sabrina" por plagio

REDACCIÓN 30/10/2018 06:23 p.m.

El más reciente estreno de Netflix ya sufre de amenazas legales, un Templo Satánico asegura que demandará a la serie "El Mundo Oculto de Sabrina" por plagio.

De acuerdo Vanguardia, el cofundador de El Templo Satánico ubicado en Massachussets, Lucien Greaves, asegura que ya se iniciaron acciones legales contra la serie por utilizar el diseño de uno de sus monumentos.

Sí, estamos tomando medidas legales en contra de El Mundo Oculto de Sabrina debido a que se apropiaron de nuestro diseño de monumento con derechos de autor para promover su estúpida ficción satánica, tuiteó Greaves.

For the next week, please only talk to me about Salem walking the red carpet for Chilling Adventures of Sabrina pic.twitter.com/7wU44n8tYE — Rachel Paige (@rachmeetsworld) 20 de octubre de 2018

Según Lucien Greaves. El Templo Satánico emitió un comunicado en el que se emprenderán acciones agresivas para resguardar el decorado del templo.



Esta es solo una de las varias demandas que la institución ha emprendido contra quienes violan la propiedad intelectual del diseño del templo.

Aunque Netflix no ha pronunciado ninguna declaración al respecto, la diseñadora de producción de la serie, Lisa Soper, argumentó que todo es una coincidencia y se basaron en el monumento de Baphomet para la serie.

