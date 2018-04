PENAL LA TOMA

(VIDEO) "Sáquenlo de aquí. Ya no aguanto más": reos de La Toma suplicaban traslado de 'El Chon'

Desde hace cinco años, internos La Toma ddenunciaron los abusos de "El Chon" y su protección por parte de las autoridades del Cereso

03/04/2018

Reos suplican en video el traslado de El Chon (Foto. especial)

Ciudad de México (La Silla Rota).- "No nos deja vivir en paz. Ya llévenselo, por favor. Miren como me tiene. Dice que me va a matar a mí, a mi familia, a mis hijos. Ayúdenme y sáquenlo de aquí. Ya no aguanto más...", se escucha a Jesús Antonio Trejo, un reo del penal La Toma, en Veracruz.

El hombre súplica ante la cámara de un celular que trasladen del Centro de Readaptación Social (Cereso) a José Luis Chontal Arres, alias "El Chon", quien se autodenomina comandante y a quien acusan de tener todo el poder en el lugar, bajo el cobijo de los custodios.

El rostro de Jesús Antonio está golpeado, con sangre. Su nariz hinchada, sus ojos morados. Dice que "El Chon" lo golpeó por no pagarle ´piso´, por deberle el dinero que les exigen pagar a los reos para no matarlos a ellos ni a sus familias.

José Luis Chontal Arres se encuentra preso desde febrero del 2008 por liderar una banda de secuestradores y extorsionadores. Pertenece también al grupo criminal de Los Zetas.

A lo largo de los años se hizo del control del penal, con otros reos aliados y se autonombró "Comandante Chon".

Desde hace cinco años, internos La Toma han denunciado los abusos de este personaje y su protección por parte de las autoridades del Cereso.

El 4 de febrero del 2015, el portal de noticias El Buen Tono, de Córdoba recibió una carta de parte de algunos presos, quienes denunciaban el maltrato que recibían, los golpes y extorsiones.

"Nos lastiman mucho. En ocasiones nos explota la piel de tantos golpes. Ellos dicen que nunca van a poder con ellos, sólo que viniera la Marina o la Policía Federal y se lo llevaran a un penal federal. Estamos amenazados si decimos algo, nos van a colgar como han aparecido colgados otros internos también", cita el escrito.

El autor de la carta mencionó que les exigen el pago 10 mil a 20 mil pesos como cuota para "estar bien". Si no lo pagan los golpean con tablas y a algunos hasta matarlos. "Por favor, ayúdenos, se los pido de todo corazón".

El escrito estaba dirigido al entonces gobernador Javier Duarte De Ochoa, al director de La Toma, Alberto Contreras Espíritu y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Perera Escamilla.

El pasado sábado por la noche, las autoridades de Seguridad Pública pretendían realizar el traslado de un grupo de criminales que eran generadores de violencia, vinculados a Los Zetas.

Sin embargo, un funcionario de rango menor los alertó, de acuerdo con las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

"Al llegar la policía ya están advertidos los internos y no hubo el factor sorpresa, que era muy importante para llevarlo a cabo de manera exitosa", dijo el mandatario.

Por esta razón, los criminales lograron aventajar a los elementos policíacos y organizar un motín para evitar su traslado.

En la revuelta murieron seis elementos de Seguridad Pública y El Chon aprovechó para asesinar también a uno de sus enemigos.

Finalmente, después del motín fueron trasladados sólo cuatro reos de alta peligrosidad a un penal federal: Josele Márquez Balderas, "El Chichis"; Manuel Escalona Barradas, alias "El Cachorro"; José Rolando Palacios Ramírez, "El Viejón"; y Ángel Rojas Benítez, "La Paloma".

De José Luis Chontal Arres no se tienen noticias. Las autoridades no han informado si pronto será trasladado; o si actuarán por las denuncias de torturas, extorsiones y homicidios dentro del penal de "La Toma", causado por "El Chon" y sus secuaces.

