"El Chicharito" Hernández revela su salida del West Ham en su nuevo videoblog

El futbolista mexicano, Javier Hernández, estrenó su Videoblog, el cual llegó con una revelación, su salida del West Ham para la próxima campaña tras llegar a un acuerdo mutuo.

"Creo que West Ham y yo acordamos que lo mejor para mí es que salga del club. Mi agente me está buscando otro equipo, si no lo hay culminaré mi año de contrato sin problemas", fue la revelación de Hernández en el primer capítulo de ´The Naked Humans, en donde comparte su vida acompañado de su esposa Sarah Kohan y dos amigos.

Con los Hammers, "El Chicharito marcó ocho goles durante su última temporada (2018-2019). En dicho torneo se vio afectado por lesiones y dejó de tener minutos.

