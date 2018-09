"El Chapo" de Sinaloa sufre accidente durante concierto y sufre fractura

REDACCIÓN 04/09/2018 02:37 p.m.

Agencia México: Ernesto Pérez, mejor conocido como "El Chapo" de Sinaloa, sufrió un accidente durante su concierto en Rowell Ranch Rodeo, California, el cual le provocó una fractura en su brazo.

El cantante decidió realizar su presentación montado a caballo, pero no imaginó que uno de los equinos le jugaría una mala pasada y lo tiraría en medio de una de sus interpretaciones.

El equipo de seguridad del artista corrió a auxiliarlo al ver que pasaba el tiempo y no se levantaba, escenario que provocó gran incertidumbre entre sus fanáticos.

Besos a todas las Reinas lindas del mundo?????????? Una publicación compartida por El Chapo de Sinaloa (@elchapo_oficial) el 28 de Sep de 2017 a las 6:31 PDT

Tras varios minutos de angustia, "El Chapo" explicó: "les ruego me disculpen, obviamente no podré montar los caballos nuevamente porque la mano con la que agarro la rienda parece que se me fracturó, pero voy a intentar seguir cantando mis canciones para ustedes".

Así que, con todo y un brazo roto, el intérprete de música regional mexicana cumplió con este evento en los Estados Unidos demostrando su gran profesionalismo. Además de sumarse a la lista de famosos que han tenido un percance durante sus shows.

