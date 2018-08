"El Capi" hace berrinche por rating a ejecutivos de TV Azteca

REDACCIÓN 23/08/2018 08:25 a.m.

El comediante Carlos El Capi Pérez hizo berrinche ante ejecutivos de TV Azteca, porque su programa "La Resolana" está cayendo en rating.

En el programa Fórmula Espectacular, el periodista Gabo Cuevas reveló que El Capi "hizo escándalo en Televisión Azteca".

Pérez habría dicho a los ejecutivos que se le da prioridad a La Academia y lo dejan en un horario en el que es más complicado captar a los espectadores los domingos por la noche.

El periodista afirmó que esto fue lo que el comediante lanzó a los directivos:

"Pues ya, qué onda, qué está pasando. Porque termina La Academia a las 11:30 y luego me pones Acceso total, la gente se me va. Y para que yo agarre público, pues se me va la gente. Le están dando mucha importancia a La Academia".

A su vez, Flor Rubio, titular de "Fórmula Espectacular", dio a conocer cifras de audiencia de "La Resolana". Señaló que este fin de semana obtuvo 480 mil televidentes, a diferencia de los 600 mil que captó la semana pasada.

