El incidente por el que apodaron a Jaime Rodríguez como 'El Bronco'

Víctor Salvador Canales, tiene 72 años de edad y 56 de ejercer el periodismo y a él se debe el apodo de "El Bronco", a Jaime Rodríguez Calderón

Monterrey (La Silla Rota).- Luego del debate de este domingo que puso en el nacionario nacional al candidato indepnediente, Jaime Rodríguez, El Bronco, vale la pena volver a los orígenes de su ahora famoso apodo. Para ello es necesario hablar de Víctor Salvador Canales, quien tiene 72 años de edad y 56 de ejercer el periodismo y a él se debe el sobrenombre de "El Bronco", a Jaime Rodríguez Calderón.

El decano periodista regiomontano que inició el oficio como camarógrafo en el entonces Canal 6 de Televisión recuerda cómo nació el alias de " El Bronco" y que el hoy candidato presidencial independiente le da crédito y que incluso se lo reconoció mediante una placa que indica que fue Canales quien le bautizó de tal manera.

A principio de la década de los noventa la hoy extinta gasolinera del gobierno del Estado, llegó en su camioneta a cargar gasolina el entonces dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Jaime Rodríguez Calderón. Hubo un incidente con el despachador por un error en la gasolina y Jaime arremetió contra el empleado con fuertes palabras".

"Un funcionario estatal que hacía fila para cargar gasolina observó los hechos y me llamó para decirme lo que había sucedido. En una columna publicamos el incidente e iniciamos con "Al que le salió lo bronco fue a Jaime Rodríguez Calderón....", recuerda Vico Canales, como es conocido el también periodista taurino.

Meses después en una elección interna para elegir presidente estatal del PRI, Rodríguez Calderón arremetió contra sus contrincantes y aunque no ganó sí habló de cambiar al partido y de hacerlo democrático donde se tomara en cuenta a la militancia.

Luego observó al reportero Canales y dijo:

"Por ahí alguien me dice Bronco (se me quedó viendo fijamente), ¡pues sí, soy bronco, muy bronco y los invito a ustedes a que sean broncos en la defensa de nuestros derechos, y se soltó otra ovación", rememora el decano periodista.

En junio de 2015 en un evento masivo del recién triunfador de la contienda por la gubernatura en un evento masivo entregó un reconocimiento a Canales por acuñar el alias de "El Bronco".

"Alguien me puso así. En una competencia por la presidencia estatal del PRI, yo me declaré Bronco porque me molesta mucho que no se tome en cuenta a la otra gente, me enoja que las decisiones de la militancia las tome una sola persona. Al día siguiente, Vico Canales que es un periodista local, tituló la nota así: "casi gana el bronco". No gané por una diferencia del 2%. Me creo un potro indomable, me gusta ser libre, convencer a la gente con razones, y si no, pues tampoco me enojo".

"Quiero entregarle a Víctor Salvador Canales, que ahora se puso traje, chinga... yo le quiero regalar este reconocimiento de mi parte para orgullo de él y de su familia porque es el que me puso 'Bronco', y ya soy una marca, y te voy a dar el porcentaje de lo que saque".

"Éste es un reconocimiento que tiene la marca Bronco Independiente, lo guardas bien, y espero que lo conserves, Vico: "Bronco independiente, agradecimiento a Víctor Salvador Canales, tuviste la capacidad visionaria y yo la fortuna de recibir de ti el sobrenombre de El Bronco; juntos somos parte de la nueva historia", reza la placa.

"Y te lo firmé con mi propia mano, con mis propias letras, no es mi firma porque te quiero dar mi nombre, y que lo tengas por siempre, Vico... no sé si quieras hacer un comentario, no llore, cabrón, Vico, gracias , gracias, compadre", expuso El Bronco.

Canales atesora el anécdota del nacimiento de "El Bronco", como los pasajes vividos en forma muy cercana con el torero Manolo Martínez y artistas de la talla de Daniel Santos, Tony Carbajal, Raúl Martínez, María Félix, Enrique Álvarez Félix, Estelita Núñez y muchos más que vinieron a los sets televisivos de la televisora que luego se asoció para formar lo que ahora es Televisa.

