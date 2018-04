ELECCIONES 2018

Empresas que triangularon recursos a favor del Bronco opera en NL

Las empresas constituidas en Monterrey en 2014, son parte de la investigación del INE sobre el origen de los recursos usados por El Bronco para recabar firmas

El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga dos empresas encargadas de triangular recursos a la campaña de Jaime Rodríguez, El Bronco, ambas son proveedoras del municipio de García del que han recibido pagos por al menos un millón de pesos.

El monto podría ser mayor debido a que el alcalde independiente César Valdés, ex secretario particular de ''El Bronco'', no ha publicado los pagos que ha realizado en los últimos cuatro meses.

Según las relaciones de gasto disponibles del municipio a la Comercializadora Zelcy se le han comprado diversos insumos y a Dyjoma la ha contratado para prestar servicios, en ambos casos para programas sociales.

Las empresas constituidas en Monterrey en 2014, son parte de la investigación del INE sobre el origen de los recursos usados por ''El Bronco'' para recabar firmas en su intención de ser candidato independiente por la Presidencia.

De acuerdo con el INE las firmas depositaron entre 220 mil y 230 mil pesos a cuentas de

Édgar Alfredo Cruz Guerrero, Bruno Mauricio Mendoza y Tania Garza González para apoyar económicamente a "El Bronco".





