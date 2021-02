A fondo, el caso de los reclutas migrantes expulsados del Ejército de EU sin explicación

Más de 40 reservistas y reclutas del Ejército de los Estados Unidos a los que se les había prometido un camino hacia la ciudadanía cuando se unieron al ejército habían sido "despedidos abruptamente" sin que se les dijera por qué, informó AP.

El informe de AP, que surgió a raíz de la crisis de separación familiar en la frontera entre Estados Unidos y México, causó conmoción en las redes sociales. Gente de todas las tendencias políticas condenó las acciones del Pentágono como vergonzosas, antiamericanas y una traición a nuestras tropas.

La ex asesora de Seguridad Nacional de Obama, Susan Rice, lo denunció como "escandaloso y vergonzoso" en Twitter.

El ex director de comunicaciones de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, Anthony Scaramucci, tuiteó la historia diciendo: "Estados Unidos fue construido por inmigrantes dispuestos a luchar por la libertad. No debemos perder de vista nuestros valores fundacionales ".

Pero aunque el informe atrajo muchas miradas, este es un problema que data de los últimos meses de la administración Obama. Y aún no está claro si la dura postura antiinmigrante de Trump es lo que está impulsando la eliminación de los no ciudadanos del ejército de Estados Unidos.

¿Qué está pasando?

Esto es lo que necesita saber sobre lo que está sucediendo y por qué está desatando una gran controversia.

En 2009, el Pentágono lanzó un nuevo programa piloto para permitir que miles de reclutas nacidos en el extranjero, particularmente aquellos con habilidades médicas o fluidez en un idioma extranjero crítico, se unan al ejército de los EE. UU. A cambio, estos reclutas se pondrían en camino a la ciudadanía estadounidense por sus esfuerzos.

El programa, llamado "Adhesiones militares vitales para el interés nacional", o MAVNI, para abreviar, fue diseñado para atraer a personas con habilidades que podrían ayudar a los EE. UU. A interactuar mejor con personas que hablan idiomas poco comunes o incluso brindar atención dental, por ejemplo. Alrededor de 10,400 reclutas inmigrantes ingresaron a las fuerzas armadas a través de ese programa en los últimos nueve años.

Obama también permitió que cientos de participantes en el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) pasen por este proceso. Sin embargo, un portavoz del Pentágono me dice que el ejército no estaba buscando reclutar hispanohablantes, ya que no era una gran necesidad de idioma.

Pero luego, en septiembre de 2016, Obama congeló a MAVNI por preocupaciones de seguridad nacional. El Pentágono temía que algunos reclutas pudieran tener conexiones con organizaciones terroristas o agencias de espionaje extranjeras. Los reclutas también fueron expulsados durante los años de Obama.

El Pentágono no confirmó ni negó que el ejército haya traído accidentalmente a una o más personas que se ajusten a esa descripción, pero la mayor Carla Gleason, portavoz del Pentágono, me dijo que "había múltiples preocupaciones de seguridad" con el proceso de contratación en 2016. . "El programa tenía niveles inaceptables de riesgos que no podíamos mitigar", continuó.

El Departamento de Defensa extendió el programa por un año a medida que avanzaban los controles de antecedentes, pero la administración de Trump no renovó la extensión 12 meses después. Eso significa que, a partir de ahora, el programa MAVNI ya no existe.

Pero esta es la cuestión: el Pentágono aún realiza verificaciones de antecedentes para los reclutas que presentaron una solicitud antes de que finalizara el programa. A partir de ahora, hay alrededor de 1.100 personas esperando saber si pasaron una verificación de antecedentes, y muchas no están siendo aceptadas por una razón principal.

Esto es probablemente un problema administrativo, no xenófobo

Las verificaciones de antecedentes son rutinarias para cualquiera que desee unirse al gobierno en cualquier capacidad. Los militares, por supuesto, no son la excepción.

Incluso puede tomar un tiempo para que los ciudadanos estadounidenses pasen por el proceso. "Me tomó dos años y medio obtener una autorización de seguridad y soy de los Estados Unidos", dice el mayor Gleason.

Aquí hay solo un ejemplo de cuánto tiempo puede tomar para los inmigrantes que esperan ingresar al ejército de los EE. UU .: Charles Choi, originario de Corea del Sur y que quería unirse a las reservas del Ejército, tuvo que esperar unos dos años para completar su verificación de antecedentes. Cuando Military.com informó sobre la historia en abril, aún no había tenido entrenamiento básico de combate.

Eso, por supuesto, causa un retraso y también un problema mayor. Como señaló Military Times el 7 de julio, los reclutas deben ir a la capacitación básica dentro de los tres años posteriores a la firma de su contrato. Si el proceso de verificación de antecedentes lleva más tiempo que eso, entonces se les da de baja del servicio.

Y es mucho más complicado concluir esas investigaciones si alguien viene del exterior. La mayoría de los reclutas de MAVNI provienen de África o Asia, y es difícil obtener todos los detalles necesarios sobre la vida de alguien de ciertos gobiernos que no guardan registros oficiales de manera confiable.

Eso puede explicar por qué el 13 de octubre de 2017, el Secretario de Defensa Jim Mattis emitió un memorando que le decía al Pentágono que examinara más detenidamente a los solicitantes de MAVNI.

Seamos claros: poner a alguien en las filas de los militares de un país con poderosas organizaciones terroristas, por ejemplo, obviamente sería un riesgo que el Pentágono toma en serio. Si los militares no pueden garantizar que alguien tiene cero lazos con terroristas.

En algunos casos, los reclutas no ciudadanos podrían unirse al ejército para el entrenamiento básico, un reclutador del ejército no identificado le dijo a Task & Purpose el 6 de julio. Eso no es extraordinario. Algunas tropas hacen un juramento de servicio incluso antes de una verificación de antecedentes completa, lo que significa "usted pertenece al ejército ... Pero técnicamente no está en el ejército", John Noonan, asesor de política de defensa del Senador Tom Cotton (R -AR) que estuvo anteriormente en la Fuerza Aérea, tuiteó el viernes pasado.

Así que algunas tropas de MAVNI ya estaban participando en actividades militares cuando descubrieron que no aprobaron la verificación de antecedentes. Esos reclutas fueron expulsados del uniforme. Sin embargo, a algunos solicitantes nunca se les dio una razón por la cual no podían servir más.

Esta es una de esas instancias: después de que un ciudadano extranjero viniera a los Estados Unidos para asistir a la Universidad A & M de Texas en julio de 2009, eligió alistarse en el ejército de los EE. UU. en febrero de 2016. Pero después de un par de años en uniforme, el hombre recibió una carta de la Reserva del Ejército en la que le notificaba que ya no podía servir en el ejército, aunque no se dio el motivo. El Pentágono aún tiene que decirle al ahora ex soldado, cuyo nombre Vox está reteniendo para no identificarlo durante un momento delicado, por qué ya no puede servir.

En el documento a continuación, tenga en cuenta que el tipo de descarga que recibió fue etiquetado "No caracterizado" en mayúsculas. Según un reclutador anónimo del ejército que habló con Task & Purpose, es raro que alguien abandone el ejército sin saber realmente por qué ".

No dudo que hubo algunos reclutadores de mierda que se metieron con estos niños por el mero hecho de hacerlo ", dijo el funcionario al reportero Jeff Schogol.

"Pero en mi oficina, nos sentamos individualmente con cada uno de ellos y lo explicamos todo, lo que significaba, y les preguntábamos si querían continuar". Pero algunos defensores legales de los reclutas de MAVNI, como el abogado de inmigración y el ex soldado Margaret Stock, piensa que el Departamento de Defensa le debe una explicación a todos los reclutas dados de alta. "No sabemos por qué el Pentágono está haciendo esto porque no van a decir por qué", me dijo.

"Simplemente no se puede funcionar como un militar de esta manera". Stock, quien también creó el programa MAVNI, argumenta que el Pentágono intencionalmente quiere mantener estas tropas fuera, y para hacerlo está suprimiendo información que alaba el programa MAVNI.

Según un informe inédito de 2017 de RAND Corporation, un grupo de expertos apoyado por el Pentágono, los reclutas de MAVNI se desempeñan mejor que la mayoría de los demás, especialmente en rendimiento y promociones. El programa también "ha sido un programa de reclutamiento rentable para el Ejército", dice el informe. Stock y otros críticos afirman que el Pentágono está suprimiendo la publicación del informe porque hace que el programa MAVNI se vea bien.

El Pentágono cuestiona esa cuenta. "El informe hace que el programa MAVNI se vea bien", me dijo el mayor Gleason, "pero eso se debe a que el informe no está clasificado". Todos los riesgos para el programa están clasificados ". Pero, en última instancia, lo que esto significa es que muchos de los más de mil reclutas que todavía esperan los resultados de su verificación de antecedentes pueden tener que abandonar el ejército pronto.