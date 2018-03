CASO RÍO BLANCO

Exigen indagar a fondo supuesta ejecución de niñas en Veracruz

Expertos dicen que ante la gravedad del caso la Fiscalía debe indagar a fondo; el gobierno relaciona a víctimas con criminales y rechaza anomalías

14/03/2018 10:42 p.m.

Alegan que los ejecutados omitieron una indicación de alto. (Especial).

Xalapa (La Silla Rota). – El gobierno de Veracruz rechazó que hubiera una ejecución extralegal en el caso de dos hermanas Grecia y Nefertiti "N", de 14 y 16 años de edad y las vinculan con grupos criminales, mientras expertos consideraron que tanto las autoridades como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debieron iniciar una investigación de oficio dada la gravedad del caso.

Asesores jurídicos federales y consultores del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) reprobaron que hasta el momento no se hayan iniciado investigaciones de oficio, a pesar de que existen indicios publicados en medios de comunicación sobre un hecho considerado como "una de las violaciones más graves a los derechos humanos en un Estado de Derecho".

El pasado sábado 10 de marzo, tres jóvenes fueron abatidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) frente al campo deportivo rioblanquense. Luego de este evento, circularon dos fotografías donde se aprecia a una de las menores -primero- sentada sobre el pavimento y -posteriormente- tendida boca abajo en ese mismo sitio, aunque ya con diversas heridas de bala sobre su cuerpo.

Asimismo, circula un video del cual LA SILLA ROTA posee una copia, en el que se observa un arma larga sobre la avenida principal del municipio, que más tarde se apreció en fotografías junto al tercer joven asesinado, de nombre José Eduardo "N". Medios de la región de las Altas Montañas informaron que los policías habrían "sembrado armas" en la escena del crimen.

Al respecto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se limitó a calificar a las víctimas como integrantes de la banda "Del Cachorro" y dijo que "si algún medio ha manipulado las fotos, lo lamentamos. Lo oficial es lo que aparece en las tarjetas de la Fiscalía General del Estado". Asimismo, aseguró que su instrucción para los elementos de la SSP es ser implacables con los delincuentes.

Jorge Winkler Ortiz, Fiscal de Veracruz, declaró a Milenio que las dos jóvenes fallecidas durante un presunto enfrentamiento con policías estatales en Río Blanco el pasado sábado 10 de marzo mantenían relación cercana con gente que realizaba actividades "alejadas de una vida normal".

Al ser cuestionado sobre imágenes que circulan en medios y redes sociales, donde es posible observar a una de las adolescentes abatidas, sentada frente a un elemento de la SSP y otra donde se le ve tendida sobre el pavimento ya sin vida, el Fiscal dijo no saber a qué se refieren, pues en las imágenes que se tienen de manera oficial, en ninguna parece que hubiera algún acto de ejecución extrajudicial.

Dijo que estos resultados han derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, donde se confirma el hecho de que los tres fallecidos pertenecían a un grupo del crimen organizado, y que fueron precisamente ellos quienes iniciaron la agresión contra los elementos de la Policía Estatal tras una persecución que inició porque las menores de edad y un tercer joven también finado omitieron una indicación de alto.

Así mismo, mencionó que, si existe duda sobre el hecho, se pueden practicar las pruebas que se consideren pertinentes, pues se prohibió cremar los cuerpos para que estos puedan ser analizados, además agregó que al realizar dicha dinámica se llegarán a las mismas conclusiones "los jóvenes participaron en la agresión".





La CEDH toma distancia

La primera instancia estatal que decidió abstenerse de investigar este caso fue la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien a través de su titular Namiko Matzumoto Benítez aseguró que la dependencia se comunicó en tres ocasiones vía telefónica con un familiar de Grecia y Nefertiti "N", pero decidió no emitir una queja, pues refirieron que se encuentran en un proceso de duelo.

Dicho argumento fue rebatido por Arturo Márquez Murrieta, consultor de Insyde, al asegurar que por tratarse de una posible violación grave de los derechos humanos, la CEDH está obligada a iniciar una investigación de oficio.

"Hablamos de una presunta ejecución extrajudicial, que es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. No es una limitante para la CEDH que los padres por el momento no quieran hablar. La Comisión está obligada a levantar una queja e iniciar una investigación de oficio, después ya podrían acercar a los padres y tratar de sensibilizarlos", refirió el politólogo, egresado de la UNAM.

En tanto, la titular de la CEDH, reconoció que consideró abrir una queja de oficio, sin embargo dijo que para ella sería un proceso de revictimización para los padres de Grecia y Nefertiti "N", pues "en algún momento de la tramitación de la queja tienes que acudir ante los familiares".

Agregó que las autoridades competentes para investigar el caso son la Fiscalía General del Estado (FGE), así como el departamento de Asuntos Internos de la SSP. "No es lo que se espera, es lo que se debe hacer", aseveró.

Cabe mencionar que la CEDH, en enero de 2018, emitió la primera ejecución extrajudicial durante el gobierno de Javier Duarte por dos integrantes de una familia que fueron emboscados y acribillados por policías municipales en junio de 2016, en el municipio de Martínez de la Torre.

Recientemente se emitió una queja por ejecución extrajudicial, ahora dice que le compete a la Fiscalía.

"A la Fiscalía le corresponde investigar la comisión del ilícito, nosotros nos corresponde investigar si efectivamente se configuró una violación a los derechos humanos".

Arturo Márquez Murrieta comentó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también podrá atraer el caso de Río Blanco al ver que la CED no actúa.





Sin estereotipos, FGE obligada a investigar asesinato de hermanas: asesor federal

La Silla Rota consultó al asesor jurídico federal Raúl Cabrera, quien explicó que el ministerio público (FGE) tiene la obligación de investigar dos hipótesis de delitos, los que son denunciados en querella, pero también ante la existencia de una noticia criminal, como la que se difundió en medios de la zona centro.

Con base en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) "Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente".

Este argumento ha sido empleado por la FGE para citar a declarar a académicos de la Universidad Veracruzana (UV) que revelaron tras una investigación que al menos 27 estudiantes han sido víctimas de "levantones" y 09 más de secuestro. Por el caso de las hermanas Nefertiti y Grecia, la FGE no se ha pronunciado al respecto.

El entrevistado, agregó que aunque las menores fueron señaladas como víctimas de un enfrentamiento con las fuerzas estatales, al haber indicios que contrastan con la versión oficial, la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, como lo marca el CNPP.





Foto de presunta ejecución extrajudicial es icónica; crimen se debe investigar

"Lo que está a la vista en una fotografía icónica de una chica que se ve sentada, reducida, frente a un policía armado con toda la plenitud del poder; lo que la Fiscalía aduce está en sus palabras. Este crimen de se debe investigar", expresó Lucía de los Ángeles Díaz Genao líder del colectivo Solecito Veracruz.

En entrevista para La Silla Rota, la activista solicitó una investigación de oficio a las autoridades del Gobierno de Veracruz "ética y profesional", al asegurar que de parte de la familia de las víctimas Nefertiti y Grecia, de 14 y 16 años de edad, no habrá denuncia pues, dijo, están aterrorizadas por estos hechos suscitados el pasado 10 de marzo.

Agregó que creer en "el buen actuar de la Policía de Veracruz" sería caer en un error, al hacer mención que el pasado 04 de marzo ocho elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron detenidos por el delito de desaparición forzada de personas en agravio del joven Juan Arturo Méndez Alcántara.

"Ya tenemos los antecedentes, no es la primer vez que sucede en este Gobierno y ha sido el modus operandi de las policías. Quizá no estamos defendiéndolas de que las muchachas no fueran delincuentes, pero creemos que no era la manera", insistió la defensora de los derechos humanos.

"La juventud en Veracruz requiere ya sanar y así no vamos a regresar a la normalidad. Yunes defiende a la policía y se le olvida que hace poquito hubo ocho policías involucrado en la desaparición forzada de un joven en Córdoba", sentenció.

























