¡Adiós cabello! Eiza González sorprende con tremendo cambio de look

Fresca, moderna y guapísima, así se ve Eiza González tras su cambio de look (FOTO TOMADA DE WEB)

Eiza González no deja de sorprender a sus fans en redes sociales, si no es con sus sensuales fotografías, es presumiendo su día a día como artista. Ahora para iniciar un nuevo reto laboral, Eiza González decidió cambiar de look, la mexicana se despidió de su abundante cabellera para recibir el verano más fresca y moderna.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Eiza González compartió a través de su cuenta de Instagram, una historia en la que presume su nuevo corte de cabello.

En un outfit sexy, la actriz luce su hermoso cabello castaño a la altura de los hombros con un alaciado que le resalta su gran belleza.

Cabe mencionar que hace un par de días, Eiza nos compartió la noticia de que participará en el filme "I Care A Lot", escrito por J Blakeson. Así que si no fue por gusto propio, la mexicana cambio de look para interpretar a su personaje en esta nueva película.

