Muñeca mexicana

Eiza González será una muñeca de fantasía en el film "Welcome to Marwen"

Eiza González aparecerá como nunca antes la hemos visto, será una sexy muñeca Barbie en el film "Welcome to Marwen"

REDACCIÓN 21/06/2018 05:18 p.m.

"Welcome to Marwen" el filme en el que Eiza González será una muñeca (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Eiza González dio a conocer el tráiler de la película "Welcome to Marwen" de la que forma parte y en la que se convertirá en una muñeca de fantasía.

De acuerdo con Publimetro, Eiza publicó en su cuenta de Instagram parte de la película, donde se puede observar que su personaje es una muñeca con atuendo típico mexicano. Además, la actriz mostró su entusiasmo por esta nueva cinta y publicó el siguiente mensaje:

Completamente entusiasmada de poder representar a mi cultura mexicana en una película y de una manera tan positiva. Chequen el trailer completo en el link de mi bio.

Actualmente Eiza González se está abriendo camino en la industria cinematográfica de Estados Unidos, pues ya ha participado en películas como "Baby Driver", así como "Highway" que se estrenará próximamente.

"Welcome to Marwen" es une historia protagonizada por Mark Hogancamp, quien es atacado por un grupo de cinco adolescentes que lo deja en coma durante nueve días y al despertar no recuerda nada, por lo que comienza una terapia peculiar.

nl

LEA TAMBIEN Amenazan con violar a Tábata Jalil por publicar sexy foto Los mensajes que recibió Tábata Jalil, expresaban la idea enferma de violar a la conductora de "Venga la Alegría" por mostrar las piernas

LEA TAMBIEN ¡Adiós Koko! Muere la gorila que se comunicaba con lenguaje de señas Koko falleció a los 46 años, fue criada en cautiverio y se convirtió en una celebridad tras comunicarse con los humanos

LEA TAMBIEN Acusan a Shakira de utilizar un símbolo nazi para promover su gira Los fanáticos de Shakira, exigen que la cantante retire el polémico accesorio nazi con el que promociona su gira "El Dorado World Tour"

LEA TAMBIEN El día en que Luis Miguel y Luisito Rey salieron de fiesta Las fotografías compartidas en redes sociales se viralizaron rápidamente y en tan solo una hora alcanzaron los 80 mil "me gusta" en Instagram