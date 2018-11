Este video podría ser la prueba de que Eiza González hará el live-action de "La Sirenita"

REDACCIÓN 08/11/2018 07:27 p.m.

Zendaya era la favorita para protagonizar "La Sirenita" antes de que Eiza González demostrara que tiene todo lo necesario para interpretar a Ariel. Con un video que compartió en su cuenta de Instagram, sus seguidores la convencen de buscar el protagónico para el live-action de Disney

De Acuerdo con Tribuna, después de que se revelara que la historia de 'Ariel' también contará con una versión que tiene por escenario la realidad en que vivimos. comenzaron a surgir rumores de que la actriz Zendaya, conocida por series televisivas como Shake it up y películas como The Great Showman, podría ser la encargada de dar vida a la "Sirenita".

¿YOLANDA ANDRADE LE COQUETEA A YANET GARCÍA?

Ver esta publicación en Instagram ??????? ?? Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el 7 Nov, 2018 a las 5:19 PST

¿PODRÁ EIZA GONZÁLEZ QUEDARSE CON EL PAPEL DE ARIEL PARA "LA SIRENITA"?

A través de su cuenta de Instagram, Eiza publicó un clip en el que aparece cantando Part of your world (Parte de él), el tema principal del clásico de Disney.

Ya son muchas las veces en las que Eiza muestra su talento en "la cantada" en sus redes sociales, pero con esta canción, muchos de sus seguidores no han podido evitar el rumor sobre la interpretación de la mexicana en el live-action de "La Sirenita". Incluso algunos internautas han manifestado que les encantaría que el rol de 'Ariel' quedara en manos de la artista mexicana.

Otro aspecto que llamó la atención del video fue la apariencia de Eiza, quien aparentemente se encuentra caracterizada para un personaje.

Los grandes pasos que Eiza González ha dado en Hollywood han sumado a su actual agenda dos grandes producciones cinematográficas: Godzilla Vs. King Kong y Waldo, esta última al lado del actor Mel Gibson.

POR ESTA RAZÓN QUEEN JAMÁS REGRESÓ A MÉXICO

an

LEA TAMBIEN ¡Pasión en el coche! Estas 9 posiciones te ayudarán a llegar al éxtasis Te compartimos las mejores posiciones sexuales que puede hacer que tu experiencia sea de las mejor experiencias vividas

LEA TAMBIEN Conoce al cirujanos que ha trasformado el rostro de los youtubers Una de las preguntas que se hacen los seguidores de los Youtubers o influencers es a quién acuden si se realizan algún "arreglito", aquí te presentamos a un pro