Eiza González celebra su cumpleaños con íntimas fotos de su pasado

Eiza González es de las actrices mexicanas que avanza a pasos agigantados en el mundo de Hollywood, se codea con personalidades importantes como Milla Jovovich, Emma Roberts, Ansel Elgort, entre otros. Y aunque en los últimos años ha sido criticada por sus cambios físicos, ella sigue presumiendo su anatomía y recordado su pasado con mucho orgullo.

De acuerdo con Publimetro, para celebrar su cumpleaños 29, Eiz González demostró que no olvida su pasado y compartió en su cuenta de Instagram de sus más íntimas fotografías. Se tratan de imágenes de su madre, la modelo Glenda Reyna y de su fallecido padre Carlos González.

"Esa soy yo. Ahí hace 29 años. (¡Lo sé, injusto! Está embarazada de 8 meses, ¿puedes creer?!?) Esta belleza de ojos verdes me trajo a la vida. No sería nada sin mi familia. Gracias por formarme y hacerme la mujer que soy. Incluso en mi cumpleaños los celebro a los dos. Tú en la tierra y papá en el cielo. Siempre me siento segura @glendareyna ????gracias por los deseos de cumpleaños ??", escribió Eiza, quien festejó su cumpleaños el día de ayer.

