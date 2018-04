Sexy figura

Eiza González causa revuelo con foto de su diminuta cintura

Eiza González sorprendió a sus seguidores al mostrar sus encantos; su diminuta cintura y un escote de infarto

REDACCIÓN 17/04/2018 12:49 p.m.

La fotografía de Eiza González causó tanto revuelo que hasta el momento cuenta con más de 204.614 Me gusta y cientos de comentarios (FOTO TOMADA DE WEB)

Eiza González se ha convertido en una de las latinas más sensuales de Hollywood, recientemente la actriz causó revuelo al publicar una fotografía donde presume su diminuta cintura.

De acuerdo con Publimetro, a sus 28 años de edad, la actriz ha realizado diversos proyectos de cine en Estados Unidos; un ejemplo es la cinta "Baby Driver", la cual estuvo nominada en tres categorías en los Oscar.

Además de talentosa, Eiza González posee una figura envidiable, misma que presumió con unos ajustados jeans y una torera de mezclilla que acentuaba su diminuta cintura. La fotografía gustó tanto a sus seguidores de Instagram, que ya cuenta con 204.614 Me gusta y cientos de comentarios donde alaban la belleza.

La actriz también compartió otra fotografía donde muestra sus atributos en un escote de infarto:

