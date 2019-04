Comparan costoso vestido de Eiza González con cobija de Chiconcuac

REDACCIÓN 11/04/2019 11:19 a.m.

La actriz Eiza González es una de las mexicanas que ha logrado forjar una carrera en Hollywood gracias a su dedicación y ┬áperseverancia, pero suele ser blanco de críticas y burlas en redes sociales.

De acuerdo a Publimetro, en esta ocasión Eiza González participó en una producción para la aclamada revista Vogue.

Recientemente la también modelo, Eiza Gonzalez compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes del shooting para la publicación, en el que luce un largo vestido de tela afelpada y un diseño de flores grandes y vibrantes.

"¿Un vaso alto de agua o un florero alto?, Detrás de cámaras para Vogue Magazine", escribió la intérprete en el post haciendo alusión a que su atuendo parece un vestido regional de alguna parte de la República Mexicana.

Pero sólo bastaron unos minutos para que sus seguidores la atacará y criticara de forma cruel y compararan su vestido con una cobija de Chiconcuac.

Cabe señalar que la reacción de sus seguidores no fue la esperada, pues aunque algunos destacaron su gran estilo, otros la atacaron diciendo que su atuendo parecía una "cobija".

"A Mexican cobija on you", "Is that San Marcos blanket turned into a dress?", "Is that my cobija?", "The most beautiful cobija I've ever seen", "No joke, She stole muy mom's blanket", "Eiza te ves bella pero parece cobertor San Marcos (en buena onda)", fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

