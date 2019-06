Eiza González en la mira, su buena obra en el mural de Tijuana y su sexy bikini dan de qué hablar

REDACCIÓN 04/06/2019 06:06 p.m.

Eiza González se encuentra en la mira, sin sacrificar para nada su sensualidad, la actriz participó en la restauración del Mural de la Hermandad que está en Playas de Tijuana, justo en el muro fronterizo. No obstante, González se dio el tiempo para consentir a sus seguidores con una publicación en sus historias de Instagram donde presume cuerpazo en un sensual bikini.

En su Instagram, González compartió que estuvo esta mañana en Tijuana, la también modelo externó su felicidad de regresar a la frontera en esta labor que ha venido haciendo en visitar refugios de migrantes y apoyo a la comunidad.

Este mural a cargo del artista visual Enrique Chiu, también contó con la participación de otras personalidades que se vienen sumando a esta tarea bajo el respaldo de This Is About Humanity, cuya labor es conocer de cerca la problemática de la migración en esta frontera.

Por otro lado, Eiza no dejó de consentir a sus seguidores y por ello publicó una sensual foto en sus historias de Instagram donde luce su espectacular figura en bikini.

