Estado Islámico planeó filtrarse por la frontera mexicana para atacar al sistema financiero de EU

REDACCIÓN 07/06/2019 11:24 a.m.

El Estado Islámico (EI) planeó atacar el sistema financiero estadounidense con la ayuda de miembros occidentales que volverían al país aprovechándose de las debilidades de su frontera con México.

Un reporte del Centro Internacional para el Estudio del Extremismo Violento (ICSVE, por sus siglas en inglés) elaboró un informe a partir de las declaraciones de un excombatiente del EI, Abu Henricki, ciudadano canadiense y de Trinidad, capturado por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) respaldadas por Estados Unidos en la ciudad de Baghouz.

Hernricki confesó haber sido contactado en Siria por la unidad de Inteligencia del EI llamada "Emni" para participar con otros terroristas de origen occidental en una operación encubierta en EU, informó RT.

Iban a trasladarme al lado mexicano (de la frontera sur de EU) desde Puerto Rico. El autor intelectual del plan era un hombre en EU (...), alguien del estado de Nueva Jersey", reveló y agregó que "iba a tomar un bote a México" desde Puerto Rico. "Me iban a pasar de contrabando" a EU, explicó.

Contó que el plan de los líderes del EI era realizar "ataques financieros para paralizar la economía" de Estados Unidos. Agregó que el EI cuenta con "los contactos y un sistema" para efectuar este tipo de ataque, además tiene posibilidades de obtener una identificación o pasaportes falsos.

Reveló que había ciudadanos estadounidenses entre los miembros del EI, que vio en Siria.

Había un bengalí estadounidense, Abu Adam (...) Dos primos. Eran de Nueva York. Uno era estadounidense, pero de origen turco: Abu Ilias. Él era de Texas", agregó.

Henricki confesó que él rechazó participar en dicho plan, por lo que fue acusado de espionaje y fue encarcelado y torturado. "Tenga en cuenta que no estaba dispuesto a hacerlo. Pero este es solo uno de los planes malvados que tenían (...) y me gustaría pensar que frustré el plan al no ser parte de él".

LEA TAMBIEN ¡Histórico! Papa Francisco modifica el Padre Nuestro Estos fueron los cambios que el Sumo Pontífice realizó a la oración religiosa

LEA TAMBIEN "EU no necesita a México, ellos nos necesitan a nosotros": Trump En una entrevista, el presidente estadounidense afirmó que no le importaría perder a su socio comercial más importante

cmo