Belinda muestra su blanca piel en un sexy bikini floral

REDACCIÓN 19/07/2018 01:51 p.m.

Belinda se tomó unas vacaciones en un paradisiaco lugar y desde allí compartió una fotografía recostada sobre la arena en la que muestra su blanca piel y abdomen plano en un sexy bikini floral.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la cantante posó para la cámara con un rostro al natural y dejó al descubierto las pecas que adornan su rostro. Además, para complementar su look, colocó una flor blanca en su cabello, que hace juego con su bañador.

????????? Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 19 Jul, 2018 a las 10:00 PDT

"Eres la más hermosa del planeta Tierra. Naturalmente hermosa", "¡Oooooh!, acabo de ver una bella sirena", "No inventes estoy que me muero con tu carita tan hermosa", le escribieron algunos de sus seguidores en la imagen que consiguió más de 96.913 "Me gusta".

Además de esa publicación, Belinda compartió diferentes videos donde presume su anatomía y el impresionante lugar donde se encuentra hospedada.

nl

