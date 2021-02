El efecto Tetris, el eficaz método de ahorro para el retiro de los millennials

La vida es como un juego de Tetris, y los jóvenes todavía pueden corregir los pocos errores que llevan en el juego ¿Te acuerdas de cómo es el Tetris?

Cuando empiezas, la pantalla está vacía, y después van cayendo grupos de cubitos con diferentes formas que hay que acomodar para que no queden líneas con espacios vacíos.

Las líneas llenas de cuadritos van desapareciendo y dándote puntos, y las líneas con espacios vacíos se quedan ahí para arruinarte la vida y hacerte la pantalla cada vez más pequeña, hasta que te queda tan poco espacio de maniobra que la siguiente pieza ya no tiene adónde caer y pierdes el juego.

La filosofía de este método busca que pienses en tu dinero como bloques los cuales irás acomodando para formar un buen plan de retiro, incluso mejor que el de tus padres, quienes crecieron en una economía más favorable.

1. Crea un alto índice de ahorro, entre más pronto mejor.

Acostúmbrate a vivir con el 75% de tus ingresos y ahorra el 25% todo el tiempo.

Es decir, si ganas 10,000 pesos mensuales después de impuestos, tendrías que vivir con 7,500 pesos durante 30 o 31 días y ahorrar 2,500 pesos.

Pero, ¿Se trata de sólo ahorrar?

El doctor en ciencias, Arturo Erdely, profesor titular de la carrera de Actuaría en la UNAM, propone la fórmula para tener un futuro asegurado:

“50% de lo ahorrado debe ir en un fondo de inversión indexado al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, y el restante 50% en un fondo de cobertura indexado al dólar de los Estados Unidos”.

Lo cierto es que, si estas opciones de inversión no son lo tuyo, nada está perdido. No hay pretexto para no invertir. Hay muchas alternativas que no piden mucho dinero. Por ejemplo los cetes.

2. No te endeudes

Otro consejo de Erdely es un mantra que siempre debes recordar: “no te endeudes” y él recomienda algo que quizá no te agrade del todo: “Nada de crédito automotriz ni crédito hipotecario, mucho menos deudas en tarjetas de crédito que tienen tasas de interés elevadísimas. Ahorra”.

¿Tiene sentido esto? Erdely asegura que sí. “En el largo plazo irás acumulando lo suficiente para comprar de contado automóvil, casa, etc., y no habrás gastado un solo peso en elevados intereses”.

3.- Contrata un seguro

Otro ingrediente indispensable de este método es “que siempre cuentes con un muy buen seguro de gastos médicos mayores personal”.

La idea de un seguro de gastos médicos mayores es cubrirte contra gastos verdaderamente elevados de una enfermedad o accidente grave, y te sorprendería saber lo que se llega a gastar en medicina privada por una buena atención médica en esos casos”, afirma.

Erdely recomienda que escojas uno con la suma asegurada más alta posible, sin restricción de hospitales, con un deducible alto, y coaseguro máximo del 10% que esté topado a no más de 60 mil pesos.

Esto dará por resultado una prima razonable y pagable por un profesionista durante una larga temporada”.

Erdely afirma que, si sigues su “receta al pie de la letra, lo que habrás ahorrado, más lo que se juntó en tu afore, te alcanzará para comprar en una sola exhibición una muy buena pensión a una compañía de seguros, que representará aproximada y conservadoramente 80% de tu último sueldo”.

4.- Automatiza tu ahorro e inversión

Puedes empezar por medios de inversión sencillos, como cetesdirecto.com (a partir de $100 pesos, apertura 100% en línea, sin comisiones ni costo de manejo de cuenta) que cuenta con mecanismos de automatización de tu ahorro.

5. Nunca compares tu situación financiera con la de los demás

Crea y sigue tu propio plan financiero y no midas tu éxito con el de otras personas. Las épocas y circunstancias de cada quien son diferentes, así que ocúpate de tus propia vida financiera sin preocuparte por la de otros.

6. No caigas en la inflación del estilo de vida

Otra ventaja de la juventud es que normalmente tu estilo de vida no está tan inflado. Cuando recibas un aumento de sueldo, en vez de pensar en cómo gastarte el dinero, piensa en seguir viviendo igual y usar el excedente para tu seguridad y tu futuro.

7. Edúcate financieramente

Si eres millennial, estás en un momento ideal. Probablemente todavía no has cometido errores graves, tres divorcios y diez hijos, 15 perros, una casa con hipoteca impagable, un terreno en medio de la nada comprado con dinero prestado, o deudas exorbitantes. Estás en el momento ideal para aprender y aplicar lo aprendido. Hay muchas herramientas disponibles en internet ¡Aprovecha!