¿Qué fue de Eduardo Cisneros, el "10" olvidado de Chivas por fallar un penal contra América en la Final del Siglo?

La Final del Siglo, así es catalogada la única final entre América y Chivas por el título de liga en la temporada 1983-1984. En este 2019 se cumplen 35 años, Las Águilas vencieron 3-1 al Rebaño en una noche mágica para el portero Miguel Zelada y de terror para Eduardo Cisneros.

El arquero azulcrema se vistió de héroe al detener un penal a "El Vaquero" Cisneros. Tras fallar la pena máxima en la final, Eduardo Cisneros se volvió un enemigo público de los "chivahermanos" de la época.

El Penal

Era el minuto 41, Miguel Zelada decidió parar al último hombre de Chivas, "El Snoopy" Pérez, todo pintaba tintes de tragedia para el América, el árbitro marcó penal a favor del Rebaño. En ese momento, Eduardo Cisneros, fue el elegido para cobrar desde los once pasos.

Cisneros tuvo en sus pies la oportunidad de anotar y llevar a la delantera a su equipo, pero el héroe de la tarde fue Héctor Miguel Zelada, quien le robó la gloria con las manos al máximo rival.

Al final América se coronó con goles de Alfredo Tena y un doblete de Javier Aguirre para poner el 3-1, Fernando Quirarte, de penal, descontó para los rojiblancos.

El error de Eduardo Cisneros no fue perdonado, pese a que fue el máximo goleador del equipo en esa temporada (16 y uno más contra Pumas en la semifinal) y menos cuando volvió a fallar en la siguiente temporada, otra vez contra el América en Cuartos de Final.

Al tratar de engañar a Zelada, falló una vez más. El técnico tuvo que cambiarlo entre los chiflidos y abucheos y no alineó de vuelta. El estigma pudo más y el "10" de Chivas no volvió a vestir los colores rojiblancos.

Jugó durante los torneos cortos de la temporada 1985-1986 en Irapuato, pero tras tener adeudos con la directiva, se negó a jugar un partido del torneo México 86 y se retiró.

La verdad, no me cambió la vida, pero sí me marcó ante la gente. Había muchos periodistas amarillistas que decían que yo me había vendido, lo normal que se dice, pero la realidad fue que Zelada fue más vivo que yo y eso hay que reconocerlo", declaró Cisneros para Medio Tiempo en 2018.

Actualmente Eduardo Cisneros se dedica al fomento del deporte infantil en el municipio de San Diego de la Unión, en Guanajuato.

"Yo me alejé mucho, pero he sido Chiva y ojalá algún día me llamaran, con mucho gusto estaría con ellos. Me hicieron el favor de invitarme a la inauguración del estadio, del museo de Chivas también y se agradece porque se acuerdan de uno", aseguró.

De acuerdo a "El Vaquero", de 34 penales, sólo falló 2, justo contra el acérrimo rival.

