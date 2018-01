ESTADO DE MÉXICO

Con incremento a la tortilla ¿Costarán más los tacos en Edomex?

Comerciantes de la zona del Valle de Toluca señalan que el aumento en el precio del gas y el maíz hace casi insostenible mantener igual el precio de los tacos

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 03/01/2018 07:42 p.m.

Doña Mary teme que su clientela se asuste y deje de consumir (Foto. América Muñoz)

Toluca (La Silla Rota).- El posible aumento en el precio de la tortilla resultaría una disyuntiva para taqueros del Valle de Toluca, quienes no sabrían si absorber el alza o subir el precio de la orden a la clientela, ya que la carestía alejaría a los consumidores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué se disparará el precio de la tortilla a $17?

Doña Mary, quien tiene un pequeño local de tacos en el centro de Toluca, negocio en el cual apoya su economía desde que quedó viuda hace 8 años, dijo que sería difícil modificar el costo del producto, pues su clientela se "asustaría" y dejarían de comprarle.

"Ya lo he intentado porque desde mediados del año pasado todo ha subido de precio: el aguacate, la cebolla y el jitomate, éste varía mucho de precio algunas veces lo encuentra a un precio cómodo en la central otras veces no. Por eso les he anunciado que les voy a subir, pero me dicen: ¿Cómo cree doñita?

El detalle, externa, es que también ha subido el gas y el maíz, lo que le causa preocupación porque entonces no tendría otra alternativa más que incrementar el precio de los tacos que comercializa, sus especialidades son el suadero, trompa, bistec y longaniza.

¿Qué hacemos?, de algo tengo que mantenerme, eso es lo que el gobierno no ve que somos muchas personas las que buscamos ganarnos la vida honradamente y ellos sólo autorizan alzas que al final les benefician a los que más tienen. Y nosotros pues, le repito, qué hacemos; cerrar mi local tampoco sería la opción porque de aquí también ayudo a mi hijo y a mi nuera con los gastos escolares de mis nietos", manifestó un tanto preocupada.

Roberto, originario de la Ciudad de México y quien expende tacos de carnitas y mixiotes, también advirtió que al incrementar el precio de estos alimentos, bajaría la afluencia de clientes como ya les sucedió al principio del año pasado, por la misma razón. Por lo que no les subiría de precio.

"Hasta he pensado mejor cerrar, emplearme en otra cosa y vender sólo por pedido para fiestas o banquetes porque de verdad que el negocio ya no da por el aumento del gas y porque mucha gente establece sus negocios de taquerías".

Hasta el momento, el kilo de tortilla se cotiza en 12 pesos en algunas zonas y otras hasta en 16 pesos. Dependiendo del negocio la orden de tacos se cotiza entre 60 y 75 pesos en promedio.

Mientras que Carmelita, 68 años y quien apenas percibe una pensión económica de 2 mil pesos mensuales, externo:

Ay señorita pues mientras los políticos viajan y comen manjares, nosotros que no robamos ni saquemos al país, moriremos de hambre", lamentó.

A través de un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) dijo que el incremento en el precio de la tortilla violaría la Ley Federal de Competencia Económica, y carece de fundamento ya que el precio de la tonelada de maíz blanco al inicio de 2018 está 11% por debajo de su precio hace un año, siendo éste el principal componente del costo de un kilogramo de tortilla.

LEA TAMBIEN Asesinan al director de PC de Santiago Ixcuintla Sabino Mejía Rodríguez fue asesinado anoche frente a su familia, por un grupo de hombres armados

LEA TAMBIEN Segunda ejecución de un exalcalde en Hidalgo El asesinato de Miguel Ángel Licona Islas, quien gobernó el municipio de Mixquiahuala de 1991 a 1994, es el segundo exalcalde asesinado en en tres meses

wh