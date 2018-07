Inicia batalla legal por curules en Congreso del Edomex

JUAN LÁZARO/ CORRESPONSAL 20/07/2018 08:58 p.m.

A principio del mes de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) deberá resolver los juicios de inconformidad de los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) que acusan a Morena de estar sobrerrepresentado en el Congreso de la entidad mexiquense.

Ambos partidos participaron en la elección del pasado primero de julio coaligados también con Movimiento Ciudadano (MC), pero solo dos candidatos emanados de Acción Nacional ganaron diputaciones de mayoría relativa, es decir por voto directo, en Huixquilucan y Naucalpan.

El PRD del Estado de México no ganó ni una curul de mayoría, pero se le asignaron tres diputaciones por el principio de representación proporcional (plurinominales) y el PAN se quedó con 5 espacios de esta categoría.

Por ello, tanto Javier Rivera Escalona, representante del PRD en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y Alfonso Bravo, del PAN, interpusieron juicios de inconformidad en contra del acuerdo 206 del consejo general del IEEM, al asegurar que en sus términos Morena tendría una sobrerrepresentación del 29%.

Mientras tanto Ricardo Moreno de Movimiento de Regeneración Nacional, partido que sin contar con sus aliados controlaría 31 de los 75 espacios, estableció que no habrá tal sobrerrepresentación de Morena en el congreso local por lo que vaticinó que las quejas de sus futuros opositores serán improcedentes.

El PRD en Edomex no ganó ni una curul de mayoría (Imagen de la web)

--Reparto de dichos

El panista Alfonso Bravo y el perredista Javier Rivera consideraron que con el acuerdo el IEEM entregó "indebidamente el 70 por ciento de los diputados a la Coalición Juntos Haremos Historia cuando entre los tres partidos políticos que la forman nada más consiguieron el 41 por ciento de los votos".

El PRD se desdibuja en el Congreso del Edomex

El representante del PAN, Alfonso Bravo, estableció que "Es cierto que el pasado 1 de julio 3 millones 600 mil personas votaron por Morena y sus aliados. Pero también es cierto que 4 millones 400 mil personas votaron por otras opciones políticas que con la asignación de los diputados de representación como la pretende llevar a cabo el IEEM los deja subrepresentados".

Ambos dijeron que es "inmoral" que Morena, PT y PES con 3 millones 600 mil votos, controlen el 70 por ciento del Congreso y a quienes obtuvieron 4 millones 600 mil se les quiera dejar el 30 por ciento.

Sin embargo, Ricardo Moreno aseguró que no habrá tal sobrerrepresentación de Morena en el congreso local, ya que existe una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que les garantiza su derecho a diputados proporcionales.

Aseguró que los juicios del PAN y PRD no van a trascender, porque simplemente no hay sobrerrepresentación. "No habrá cambios en la repartición de curules en el congreso mexiquense", enfatizó.

--La asignación de espacios





Morena como partido político ganó 21 diputados de mayoría relativa y tiene derecho a 10 curules plurinominales. Mientras que el PT y el PES obtuvieron 11 y 10, respectivamente, pero sin derecho a espacios de representación proporcional.

En conjunto tienen 52 asientos en el congreso local, lo que significa una aplastante mayoría.

La jugada del PAN y del PRD es arrancarle por lo menos tres diputaciones proporcionales a Morena a través del Tribunal Electoral del estado de México.

Es decir, por lo menos el PRD quiere otras dos para sumarlas a las que ya tienen y sumar así cinco representaciones.





Mientras que el PAN tiene cinco curules "pluris" y quieren sumarse otra más, para juntarlas con las dos de mayoría relativa que obtuvo en las pasadas elecciones.

LEA TAMBIEN CDMX, Puebla y Edomex, con más denuncias por delitos electorales: Fepade 3 mil 498 llamadas correspondieron a denuncias específicas por la posible comisión de un delito electoral; la Fepade atendió a más de 19 mil usuarios

LEA TAMBIEN Ellos serán la oposición para Morena en el Edomex La próxima legislatura del Congreso mexiquense tiene pendientes en materia de seguridad, corrupción, transparencia y rendición de cuentas

mlmt