Revelan polémica foto de Verónica Castro cuando era la edecán de "Chabelo"

REDACCIÓN 11/04/2019 12:03 p.m.

Todos hemos visto fotos de los inicios de Xavier López "Chabelo" y de Verónica Castro pero recientemente la actriz Carmen Salinas compartió una foto de ellos al comienzo de su carrera que ha enloquecido las redes.

De acuerdo a Infobae, la foto date de cuando Xavier López "Chabelo" comenzaba y no sólo el incursionaba en la televisora de Televisa, sino también Verónica Castro.

Cabe señalar que Verónica Castro no era la estrella de telenovelas en la que se convirtió tiempo después. A quien sí se consideraba ya una figura de la tv mexicana era al presentador Xavier López "Chabelo". Ambos personajes fueron captados en una fotografía, hoy histórica, tomada en 1969.

La imagen, en blanco y negro, fue compartida por la actriz Carmen Salinas en su cuenta de Instagram. Ella misma explicó el contexto de la fotografía, "cuando Verónica Castro era edecán en el programa de Chabelo. 1969".

"En familia con Chabelo", el programa dominical de Xavier López en Televisa, se había estrenado un par de años antes y continuaría vigente en la televisión mexicana hasta el 20 de diciembre de 2015.

Una joven Verónica Castro se había integrado a la emisión en sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo en México. Tendría entonces unos 17 años y en esa misma época se integró a la telenovela No creo los hombres, mientras que en 1970 actuaría en El amor tiene cara de mujer y en la cinta El arte de engañar.

Según lo que la propia Verónica Castro declaró, a "Chabelo" no le agradó mucho recibir la noticia (en 1974), de que la actriz estaba embarazada de su primer hijo.

GALILEA MONTIJO DESPIERTA PASIONES CON SU FOTO EN LENCERÍA PARA UNA REVISTA DE CABALLEROS

En una entrevista para el programa Ventaneando, el pasado agosto, la estrella mexicana recordó la reacción que el "amigo de todos los niños" tuvo cuando se enteró.

"Se enojó mucho Chabelo cuando supo que estaba embarazada. Me dijo 'pend...'¡¿Cómo que estás embarazada?!' No me lo dijo con voz de niño, me lo dijo como Xavier, en el camerino".

La carrera de Verónica Castro

En la década de los 70 la fama de Castro se consolidó en cine y televisión. Como presentadora participó en Revista Musical, sábado 72 y Noche a Noche.

Sin embargo fue como actriz de telenovelas que alcanzó la fama internacional. En 1979 protagonizó Los Ricos también lloran, junto a Rogelio Guerra. La producción de Televisa fue un éxito incluso en la extinta Unión Soviética.

Al año siguiente, Castro volvió a anotarse otro éxito con la telenovela El derecho de nacer y una década más tarde consiguió un nuevo hit gracias a su inolvidable papel en Rosa Salvaje.

Aunque reconocida como estrella de Televisa durante décadas, Castro había estado alejada de la empresa desde hace tiempo. El año pasado su imagen recobró fuerza por su protagónico en la serie de Netflix La Casa de las Flores.

Hace unas semanas, Castro regresó a Televisa para integrarse al jurado del programa Pequeños Gigantes.

auc

LEA TAMBIEN Comparan costoso vestido de Eiza González con cobija de Chiconcuac La actriz Eiza González compartió fotos de su participación con la prestigiosa revista de moda Vogue

LEA TAMBIEN Kim Kardashian renta su bikini más provocativo y ya hay El escandaloso bikini de Kim Kardashian puede ser tuyo por 72 horas, esta disponible para su alquiler en una plataforma de prendas de famosos