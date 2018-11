Lupita Jones denuncia que recibió amenazas de muerte de la comunidad gay

REDACCIÓN 22/11/2018 08:06 p.m.

Lupita Jones, ex reina de belleza y ganadora del certamen Miss Universo, recibió cientos de críticas tras declarar que estaba en contra de la participación de transexuales en el próximo Miss Universo 2018 que se celebrará el próximo 16 de diciembre en Tailandia. Ahora la directora de Mexicana Universal, denuncia que ha recibido amenazas de muerte por parte de la comunidad gay.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Jones de 51 años de edad, compartió un video explicando que no considera que las participantes estén compitiendo bajo las mismas condiciones: "No considero tener nada en común con un transgénero. Yo no estoy de acuerdo, como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas" declaró en el video.

Sin embargo, Lupita confesó a través de redes sociales ha recibido amenazas de muerte por parte de detractores y "haters" por sus comentarios.

"De pronto esas posturas tan extremistas caen en terrorismos sabes porque recibí amenazas de muerte recibí insultos y ofensas que jamás había escuchado" declaró en el programa Al Rojo Vivo.

Asimismo, la también actriz, admitió que tras el suicidio de una joven trans en Zacatecas, su vida no ha sido la misma ya que ha recibido señalamientos, odio y acusaciones de la comunidad LGBTTTI.

"Me he topado con personas de la comunidad y he sentido las miradas de odio espantosas que digo wow que fuerte y también he recibido el apoyo de personas de la misma comunidad", expresó la ex reina de belleza en una reciente rueda de prensa.

Anteriormente Lupita Jones, habría declarado que siempre se dirige con absoluto respeto, ya que ella celebra las diferencias.

"Quiero dejar muy claro que mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar, ni generar malestar a nadie, simplemente tengo una opinión sobre las cosas. No soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano".

nl

