Así fue el fracaso de las "ecobicis toluqueñas"

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 01/08/2018 09:55 p.m.

Toluca, Edomex.- El sistema de bicicletas públicas "Huizi" en Toluca no ha dado resultados: el proyecto agoniza y en cada una de las cicloestaciones que conforman la plataforma, se observa la baja concurrencia.

Ecobici aumenta el tiempo de uso limitadamente

Según el Departamento de Planeación y Estudios de Movilidad, el sistema registra únicamente 246 usuarios. Ello refleja que, a pesar de ser un sistema de muy bajo costo, disponible y accesible para todas las personas, no hay interés de los toluqueños por usar este transporte, que además fue creado para ayudar a disminuir los altos índices de contaminación de la capital mexiquense.

Desde un principio, el priista Fernando Zamora puso en duda el beneficio, alcance y rentabilidad social de Huizi, y dejó de pagar a las empresas PBSC Urban Solutions y Cyber Source, dedicadas a brindar soporte del sistema administrativo y proveer el programa de computo-sofware, a través del cual se reflejan los pagos realizados al sistema de bicicleta pública, respectivamente.

El décimo tercer regidor de Toluca, Gabriel Medina Peralta, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, dijo que a pesar del boicot surgido en la administración de Fernando Zamora contra el sistema de bici pública "Huizi", éste ha sobrevivido.

Irregulares, más de 45 mil unidades de transporte en Toluca

En un recorrido que realizó La Silla Rota a las estaciones, se corroboró que el uso que registra cada base es prácticamente nulo, tomando en cuenta que "Huizi" tuvo un costo de 35 millones de pesos, y es preocupante la baja demanda.

El regidor perredista señaló que el alcalde priista nunca implementó un programa de difusión para dar a conocer la plataforma, y que la ciudadanía supiera la forma de adquirir la membresía, "esa es la razón por la que no hay un número considerable de usuarios, y el funcionamiento en general de Huizi".

Fernando Zamora, dijo, se atrevió a indicar que el programa de bici pública no era rentable o negociable, "cuando Huizi no es un tema de rentabilidad económica, no es un negocio. Al contrario, es un tema de rentabilidad ambiental a largo plazo. Es la parte que no entienden los servidores públicos y los representantes populares, lo que ellos quieren ver es un resultado económico en su administración, de forma inmediata".

Medina Peralta apuntó que la administración municipal intentó frenar la operatividad de "Huizi", sin embargo, el sistema sigue vigente.

Uno de los inconvenientes, explicó, es que como el ayuntamiento no realizó el pago a la empresa Cybersol, el sistema Huizi hoy no tiene soporte técnico, y carece de un monitoreo de cada vehículo por lo que existe el riesgo que puedan ser sustraídas.

Insistió en que Huizi carece de un programa de difusión para informar acerca de sus beneficios, "sí, es una plataforma que ha sobrevivido, yo no estoy de acuerdo en que el proyecto fracasó, y desde luego que vamos a seguir defendiéndolo. El reto para la siguiente administración es ayudar a la ciudad a avanzar a la sustentabilidad", defendió.

Puntualizó que solicitará a través del cabildo conocer la situación real que enfrenta "Huizi", dado que además el pago de la membresía se hace en el área de Tesorería del Ayuntamiento, donde "el usuario paga una anualidad por 333 pesos, recurso que debería usarse para su mantenimiento por el uso de los recursos no son transparentados, no hay claridad en qué y cómo se usa el recurso".

Carlos Mendieta, presidente de Fundación Tláloc y uno de los principales promotores de "Huizi", lamentó que la actual administración no haya tenido apertura para impulsar un sistema que constituye una solución de movilidad y sustentabilidad.

"El Valle de Toluca es la segunda región más contaminada del país, y para evitar aún más el deterioro de la calidad del aire, así como los gases efecto invernadero causantes del cambio climático, la movilidad no motorizada es central en las ciudades, en este caso "Huizi" es parte de la solución", subrayó el activista.

Coincidió en que el programa debe ser relanzado, debido a que "es una plataforma que no se va a detener, con anclaje o sin anclaje o distintas tecnologías, "Huizi" permanecerá; es irreversible y es mejor que las autoridades abracen este programa y lo impulsen".

El Sistema de Bicicleta Pública "Huizi" está conformado por 26 cicloestaciones y 350 bicicletas que pueden circular por el perímetro de la Ecozona, integrada por 300 cuadras del Centro Histórico y colonias aledañas. La administración municipal está comprometida a pagar a las empresas que operan el sistema, en promedio un millón 500 mil pesos anuales.

LEA TAMBIEN Ecobici aumenta el tiempo de uso limitadamente El tiempo cambiará de 45 minutos a 90 minutos, sin embargo esto sólo aplicará algunos domingos

LEA TAMBIEN Irregulares, más de 45 mil unidades de transporte en Toluca Unos de ellos son los taxis colectivos, que a diario operan en las avenidas de la capital mexiquense

LEA TAMBIEN Scooters, nuevo medio de transporte que invade la ciudad Se trata de alternativas que ofrecen transporte eléctrico mediante aplicaciones de renta en distintos circuitos de la Ciudad de México

ams