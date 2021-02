Échenle ganas y no se dejen: José Mireles a oaxaqueños

OAXACA, Oaxaca.- " No se les olvide a ninguna etnia, que ellos no son de México, que les quede bien claro México es de ellos, échenle ganas y no se dejen", fue el mensaje que el ex líder del Grupo de Autodefensa Comunitaria en Michoacán, José Manuel Mireles Malverde lanzó a los oaxaqueños.

El médico y activistas asistió como invitado especial a la Guelaguetza Magisterial y Popular que realizó la Sección 22 del SNTE en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca como una fiesta alternativa a la que llevó a cabo el gobierno del estado en el auditorio Guelaguetza.

El ex líder de las autodefensas en Michoacán sostuvo que México no ha podido progresar debido a la mafia que ha estado en el poder los últimos años.

Además, lanzó un exhortó a los pueblos indígenas del estado y del país a fin de que se unan para reclamar sus legítimos derechos.

Mientras que confió que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República el 1 de diciembre se concretará el cambio en el país que se necesita.

Añadió que muchos de los criminales de aquellos que se corrompieron y estuvieron del lado de los delincuentes tiemblan con los mensajes de López Obrador.

Mireles Malverde fue invitado especial de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, con quienes convivió durante la Guelaguetza magisterial.

Previo al inicio de esta fiesta dirigida a la población oaxaqueña que no tuvo acceso al auditorio en el Cerro del Fortín se recordó a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero y la exigencia de su presentación con vida, así como la exigencia de justicia por el caso de Nochixtlán.

