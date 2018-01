Echan de bar a Jon Snow de "GOT" por "mala copa"

REDACCIÓN 08/01/2018 02:14 p.m.

El actor Kit Harington, quien interpreta Jon Snow en "Game of Thrones", fue echado de un bar de Nueva York por estar bajo los influjos del alcohol.

De acuerdo con Grupo Fórmula, ayer por la noche, medios internacionales informaron sobre el zafarrancho que protagonizó Harington, por intentar jugar boliche alcoholizado.

Una reacción "Mala Copa"

We can´t get another #GOT episode until 2019 but it seems Jon Snow (Kit Harrington) has plenty of time to be drunk and disorderly at a New York pool hall; so much so he was thrown out. You STILL know nothing Jon Snow.?? pic.twitter.com/j3NpqU7PuA