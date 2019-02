La realeza estará presente en los BAFTA, los duques de Cambridge confirman su asistencia

Por tercer año consecutivo que el hijo mayor de Lady Di, Guillermo, ahora duque de Cambridge junto a Kate Middleton son invitados de honor en los premios BAFTA, no es para menos pues en 2010 fue nombrado presidente de la Academia del Cine y la Televisión Británica.

De acuerdo con Harper Bazzar, el twitter oficial del Palacio de Keningston confirmó la presencia de los duques de Cambridge en esta 72° edición de los premios BAFTA.

The Duke and Duchess of Cambridge will attend the #EEBAFTAs Awards ceremony at the Royal Albert Hall on Sunday 10th February.



The Duke, @BAFTA President, and The Duchess will meet BAFTA representatives and watch the ceremony. The Duke will also present the Fellowship award. pic.twitter.com/cvS3GdU9uN